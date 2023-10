Hoje é Dia: semana de Finados tem Dia Nacional do Livro e da Poesia

A semana tem um feriado na próxima quinta-feira (2). Data de reflexão e uma oportunidade para relembrar daqueles que nos deixaram, o Dia de Finados passou a ser considerado feriado nacional em 2002, com a Lei 10.607. Em 2017, o Viva Maria falou sobre a data e fez um debate sobre a morte, dor, luto e a saudade.

Um pouco antes, ainda em outubro, há três datas que celebram a cultura nacional. A primeira delas é o Dia Nacional do Livro, comemorado hoje (29 de outubro). Estabelecida pela Lei Nº 5.191 de 1966, a data é uma oportunidade para promover a importância da leitura e do acesso aos livros na formação educacional das novas gerações e foi tema desta matéria da Agência Brasil em 2021.

No dia 31 de outubro, celebramos o Dia Nacional da Poesia, uma data instituída pela Lei Nº 13.131 de 2015 e o Dia do Saci. As duas datas vêm a reboque de outras celebrações. O Dia Nacional da Poesia é uma homenagem ao nascimento de Carlos Drummond de Andrade, considerado por muitos como o mais influente poeta brasileiro do século XX. A data e o “poetinha” foram tema do Rádio Animada, da Rádio MEC, em 2021.

O Dia do Saci cai o mesmo dia do chamado Dia das Bruxas (o Halloween). Trata-se de um dia para homenagear a essa figura folclórica e importante na cultura brasileira. Conhecido por suas travessuras e histórias que fazem parte do imaginário popular e personagem de séries como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele foi citado em uma matéria da Radioagência Nacional em 2021.

Fora da cultura, mas não menos importante, temos duas datas nesta semana. O dia 2 também é o Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas, uma data reconhecida pela ONU que é uma oportunidade para refletir sobre a importância da liberdade de imprensa e a necessidade de proteger profissionais da imprensa.

No dia 4 de novembro, comemora-se o Dia das Favelas. Essa data faz referência à primeira vez que a palavra "favela" foi utilizada oficialmente para denominar uma ocupação popular no Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Em 2021, o Revista Rio falou sobre a celebração.

Na semana temos, ainda, duas datas para recordar a memória de mais nomes relevantes na cultura brasileira. No dia 2 de novembro, a morte da cantora Jovelina Pérola Negra completa 25 anos. A trajetória dela foi lembrada no ano passado no Rádio Sociedade:

No dia 4 de novembro, completam-se 20 anos da data que Rachel de Queiroz nos deixou. Entrevistas dela nos anos 1970 e 1970 foram tema do Recordar é TV em 2018.

Confira a lista da semana do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: