Bairros da zona norte do Rio de Janeiro têm falta de luz

A empresa Light informou que uma ocorrência na rede de Furnas causou interrupção nesta quinta-feira (16) no fornecimento de energia para trechos de bairros da zona norte do Rio de Janeiro, como Cachambi, Triagem e Benfica.

“O fornecimento de energia foi totalmente restabelecido após autorização do Operador Nacional do Sistema (ONS)”, disse, em nota, a Light.

O Rio tem Janeiro tem sofrido com a onda de calor dos últimos dias.

A sensação térmica na capital fluminense voltou a superar os 50 graus Celsius (°C) na manhã desta quinta-feira, com a onda de calor que atinge boa parte do Brasil. A sensação de 50,6°C, que leva em consideração a temperatura e a umidade do ar, foi aferida em Guaratiba, na zona oeste, às 10h40.