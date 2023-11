Fogo destrói 200 hectares do Parque Nacional do Monte Pascoal

Pelo menos 200 hectares de Mata Atlântica foram destruídos em um incêndio que atinge o Parque Nacional do Monte Pascoal, em Porto Seguro, na Bahia. Segundo o governo do estado, a equipe de brigadistas, que está desde a semana passada combatendo o fogo, foi reforçada por um grupo de 35 bombeiros e duas aeronaves modelo Air Tractor.

A solicitação de apoio para o combate ao fogo foi feita no domingo (19) pela superintendente do parque, Patrícia Pataxó. Localizado no extremo sul da Bahia, o parque é o único do país a ter a classificação de histórico, uma vez que abrange a primeira porção de terra do Brasil avistada por colonizadores portugueses. A região abriga grande diversidade de animais e plantas.

Brigadistas voluntários e agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) já estavam no local desde solicitação feita pela Superintendência de Políticas para os Povos Indígenas, órgão vinculado à Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi).