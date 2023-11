No Rio, feira nordestina de São Cristóvão vira patrimônio estadual

O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, sancionou nesta quarta-feira (8) uma lei que torna o Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas um patrimônio Histórico, Turístico, Cultural e Gastronômico do Estado do Rio.

O projeto, da deputada estadual Tia Ju (Republicanos), foi votado e aprovado da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e teve sanção publicada nesta quarta no Diário Oficial do Estado.

Mais conhecido pelos cariocas como Feira de São Cristóvão, o pavilhão fica na zona norte da capital fluminense e já era reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

Com 37 mil metros quadrados, a feira reúne opções da gastronomia nordestina, cordel, produtos típicos da região, artesanato e vestuário além de também receber shows de ritmos nordestinos e nortistas. Fora a tradição nordestina, a feira também é famosa pela forte presença de bares karaokê entre seus 700 boxes.