Sociólogo Luiz Galina será novo diretor regional do Sesc em São Paulo

O sociólogo e economista Luiz Galina vai assumir a diretoria do Serviço Social do Comércio (Sesc) no estado de São Paulo. Ele trabalha na regional paulista há 55 anos, tendo sido orientador social, gerente de finanças, superintendente da área administrativa e consultor técnico da diretoria.

Especialista em administração de empresas, Galina foi escolhido pelos membros do conselho regional da entidade para assumir o cargo deixado vago com a morte do gestor cultural e também sociólogo Danilo Santos de Miranda, que faleceu em 29 de outubro, com 80 anos de idade.

Cultura

À frente da diretoria do Sesc São Paulo desde 1984, Miranda tornou-se importante figura da cultura brasileira, contribuindo para impulsionar atividades culturais, esportivas e educacionais. Ao longo dos 39 anos da gestão de Miranda, foram inauguradas 26 das 43 unidades do Sesc já em funcionamento no estado. Além disso, há ao menos nove novas unidades em construção.

Mantido pelas contribuições compulsórias de empresas de comércio, turismo e serviços, o Sesc-SP detém um orçamento bilionário, com o qual custeia inúmeras atividades culturais, esportivas, turísticas, de saúde e alimentação – quase a totalidade das ações é aberta à população em geral, por valores acessíveis.

Como novo diretor regional da unidade paulista, Galina será, junto com os membros do Conselho Regional, um dos principais responsáveis por propor e implementar a estratégia de curto, médio e longo prazo da entidade. Também caberá a ele administrar e promover o desenvolvimento da entidade; e propor e dirigir políticas relativas aos programas institucionais.