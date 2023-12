Colisão interdita descida da Serra de Petrópolis

A colisão entre um ônibus e um caminhão causa transtornos aos motoristas que descem a Serra de Petrópolis em direção ao Rio de Janeiro pela BR-040, na manhã desta quarta-feira (27). O acidente aconteceu no km 87, a 2 quilômetros depois do Túnel do Ouriço, segundo a concessionária Concer, que administra a via.

Os veículos chegaram a ocupar as duas faixas da pista de descida, interditando totalmente o fluxo de veículos na estrada federal, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. Nenhum veículo tombou, mas equipes de resgate trabalham no local e a carga de milho levada pelo caminhão se espalhou pela pista.

Equipes de resgate da Concer e dos bombeiros atuam no atendimento às vítimas, entre elas o motorista do ônibus, que está preso às ferragens, segundo informações preliminares da concessionária.

Por volta das 7h30, meia pista pôde ser liberada, mas o trecho ainda registrava 6 quilômetros de congestionamento.