Rio tem segunda maior sensação térmica do verão: 53,4°C

A cidade do Rio de Janeiro registrou a segunda maior sensação térmica do verão na manhã desta quinta-feira (11), com 53,4 graus Celsius (°C), segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio.

O dia mais quente deste verão continua a ser o feriado de Natal, 25 de dezembro, quando a sensação térmica chegou a 55 °C.

Assim como no dia mais quente do verão, nesta quinta-feira o bairro com a maior sensação térmica foi Guaratiba, na zona oeste, e o recorde foi registrado pela manhã.

A sensação térmica é um parâmetro que combina a temperatura e a umidade do ar, e quanto mais elevadas forem essas variáveis, maior será essa sensação.

Diante da previsão de dia de calor intenso, a prefeitura recomenda que a população beba bastante água, use roupas leves e protetor solar. Também é importante evitar atividades físicas ao ar livre das 10h às 16h. Uma alimentação saudável, com frutas, legumes e verduras, é outro ponto importante.

Nesta quinta-feira, o tempo ficará instável na cidade do Rio, por conta de instabilidades em médios e altos níveis da atmosfera.

Apesar do tempo ensolarado nesta manhã, o céu deve variar entre parcialmente nublado e nublado, com previsão de pancadas de chuva rápidas e isoladas na tarde e noite.