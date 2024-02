Chuvas deixam pelo menos dois mortos no estado do Rio

As fortes chuvas que atingiram o estado do Rio de Janeiro na noite dessa quarta-feira (21) provocaram pelo menos duas mortes, segundo informações da Secretaria Estadual de Defesa Civil. Em nota, a secretaria informou que um menino morreu em um desabamento em Japeri, na Baixada Fluminense, e uma mulher foi vítima de um deslizamento de terra em Barra do Piraí.

Ainda de acordo com a nota, no deslizamento de Barra do Piraí, no sul fluminense, quatro pessoas foram resgatadas com vida e três vítimas estão sendo procuradas pelo Corpo de Bombeiros sob os escombros.

Mais de 130 ocorrências foram registradas pelo Corpo de Bombeiros no estado. As chuvas provocaram enxurradas em municípios da Baixada Fluminense, como Nova Iguaçu e Queimados. Nas duas cidades, as aulas foram suspensas em algumas escolas municipais.