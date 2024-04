Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de abril de 2024

Este ano abril terá apenas um feriado que ainda cai no domingo (Tiradentes - 21 de abril). Já o dia 1º marca os 60 anos do início da ditadura civil-militar no Brasil, que manteve um regime militar no poder entre 1964 a 1985. A EBC já publicou várias reportagens e programas. A Rádio Nacional, nos 50 anos do golpe, debateu o tema. O assunto sempre está em pauta na Agência Brasil.

O Caminhos da Reportagem também fez um programa especial:

Entre as datas que marcam a luta por direitos, é possível destacar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o Dia Nacional do Desarmamento Infantil, o Dia da Empregada Doméstica e o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho

Temos também o Dia Nacional do Sistema Braile, o Dia do Hino Nacional Brasileiro, Dia Mundial da Saúde, o Dia Mundial da Luta contra o Câncer, Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, entre outros.

O Dia Mundial da Voz acontece em 16 de abril, oportunidade para relembrar a reportagem especial da Agência Brasil Dia Mundial da Voz: como dubladores criam novas identidades vocais.

Em 2021, em meio à pandemia de covid-19 e por meio de videoconferência, foi possível eternizar vozes de dubladores reconhecidos por diferentes gerações. Entre eles, da Fátima Brandão, dona da voz que fez She-Ra e de Isaac Bardavid, reconhecido pelas dublagens do ranzinza Wolverine (X-Men) e do saltitante Tigrão (Ursinho Pooh).

Aos 90 anos e com dificuldades auditivas, Bardavid fazia questão de dizer que sua voz nunca lhe deixou na mão. Infelizmente, ele veio a falecer menos de um ano depois, em fevereiro de 2022. Mas deixou, em uma das suas últimas entrevistas, várias dicas. Relembre um trecho dessa entrevista no vídeo abaixo:

Também conversamos com uma voz bastante popular na web, a de Yasmin Yassine, influenciadora digital que ficou conhecida por imitar vozes e que apresenta atualmente um programa de podcast.

Duas demarcações históricas comemoram 35 anos: a da Criação do Parque Nacional Grande Sertão Veredas e do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Também é destaque os 10 anos do decreto assinado pelo papa Francisco que que canonizou o Padre Anchieta, colonizador jesuíta português que é considerado fundador das cidades brasileiras de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Abril de 2024

1

Dia da Mentira Nascimento do escritor tcheco Milan Kundera (95 anos) Nascimento do compositor, musicólogo e instrumentista potiguar Oswaldo de Souza (120 anos) Morte do escritor e roteirista paulista Edmundo Nonato, mais conhecido pelo pseudônimo Marcos Rey (25 anos) - autor de livros infanto-juvenis, além de obras para teatro, cinema e televisão Nascimento do escritor russo Nikolai Gogol (215 anos) - apesar de muitos de seus trabalhos terem sido influenciados pela tradição ucraniana, Gogol escreveu em russo e sua obra é considerada herança da literatura russa. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia reivindicam a sua nacionalidade Início da ditadura civil-militar no Brasil (60 anos)

2

Dia Mundial de Conscientização do Autismo - comemoração internacional aprovada pela ONU na Resolução Nº 62/139 de 18 de dezembro de 2007 Dia Internacional do Livro Infantil e Juvenil - data de nascimento do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen Nascimento do cantor popular de soul e R&B, arranjador, multi-instrumentista, compositor e produtor estadunidense Marvin Gaye (85 anos) - no dia 01 de abril completam 40 anos de sua morte. Ele foi assassinado com um tiro por seu próprio pai

3

Nascimento do ator e diretor estadunidense Marlon Brando (100 anos) Morte do geneticista paulista Crodowaldo Pavan (15 anos) Morte do jornalista e político fluminense Márcio Moreira Alves (15 anos) - é lembrado como o provocador do AI-5, ao proferir no início de setembro de 1968, como deputado, um discurso no Congresso Nacional em que convocava um boicote às comemorações do Dia da Independência do Brasil e solicitava às jovens brasileiras que não namorassem oficiais do Exército Nascimento da advogada e magistrada sergipana Maria Rita Soares de Andrade (120 anos) - foi a primeira juíza federal do Brasil e a primeira mulher a integrar o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil Nascimento do cantor e compositor paulista Inácio de Oliveira, o Sereno (115 anos) Papa Francisco assina o decreto que proclama a santidade do Padre Anchieta (10 anos)

4

Nascimento do atleta de salto triplo e professor paulista Nelson Prudêncio (80 anos) - conquistou a medalha de prata nos Jogos da Cidade do México, em 1968, e a de bronze nos Jogos de Munique em 1972 Morte do sociólogo e professor paulista Octávio Ianni (20 anos) Doze nações assinam o Tratado do Atlântico Norte dando origem à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN (75 anos)

5

Morte do cantor, compositor e músico estadunidense Kurt Cobain (30 anos) Chile declara guerra à Bolívia e Peru, iniciando a Guerra do Pacífico (145 anos)

6

Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz - comemoração instituída pela 96ª sessão da Assembléia Geral da ONU na sua Resolução A/RES/67/296 de 18 de setembro de 2013 Morte do pintor, desenhista, arquiteto, filósofo e poeta paraense Ismael Nery (90 anos) Nascimento do militar, político, jornalista e escritor pernambucano José Inácio de Abreu e Lima (230 anos) - conhecido com maior notoriedade como General Abreu e Lima por ter sido um dos generais de Simón Bolívar, um dos principais líderes pela libertação da América hispânica

7

Nascimento do produtor, roteirista e cineasta estadunidense Francis Ford Coppola (85 anos) Nascimento da poetisa, educadora, diplomata e feminista chilena Gabriela Mistral, pseudônimo de Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga (135 anos) - recebeu o Nobel de Literatura em 1945 Morte do pintor grego Doménikos Theotokópoulos, "El Greco" (410 anos) Início do genocídio em Ruanda (30 anos) IBM anuncia o System/360 (60 anos) Inauguração do Superior Tribunal de Justiça, substituindo o Tribunal Federal de Recursos (35 anos) Dia do Jornalista Dia Mundial da Saúde - comemoração instituída por países-membros da Organização Mundial da Saúde para ser observada a partir de 1950

8

Morte do ator e diretor paulista Francarlos Reis (15 anos) - atuou em diversas peças teatrais e fundou, nos anos 1970, a Royal Bexiga Company Lançamento, pela NASA, do voo não-tripulado Gemini I (60 anos) Dia Nacional do Sistema Braille Dia Mundial da Luta Contra o Câncer Dia Internacional dos Ciganos

9

Morte do arquiteto, escritor e educador estadunidense Frank Lloyd Wright (65 anos) - influenciou os rumos da arquitetura moderna com suas ideias e obras e é considerado um dos arquitetos mais importantes do século XX Nascimento do arquiteto fluminense Sérgio Bernardes (105 anos) Morte da atriz, sindicalista e militante política paulista Lélia Abramo (20 anos) Nascimento do compositor e pianista paulista José Aimberê de Almeida (120 anos) Morte do sambista fluminense Nilton Delfino Marçal, o Mestre Marçal (30 anos) - durante muitos anos foi diretor de bateria da GRES Portela Começo da vigência do Ato Institucional 1 (AI-1) na ditadura militar brasileira (60 anos)

10

Morte do revolucionário mexicano Emiliano Zapata (105 anos) Morte do inventor francês Auguste Lumière (70 anos) - um dos criadores do aparelho cinematógrafo Morte do compositor italiano Giovanni Rota Rinaldi, conhecido como Nino Rota (45 anos) - célebre por suas composições executadas para cinema, ficou conhecido por ter composto músicas dos filmes de Federico Fellini, Luchino Visconti, Francis Ford Coppola e Franco Zeffirelli Comício das Diretas Já reúne 1 milhão de pessoas na Candelária no Rio de Janeiro (40 anos)

11

Dia Mundial da Doença de Parkinson Nascimento da cantora maranhense Cecília Bruce dos Reis, conhecida como Célia Maria (75 anos) - a "voz de ouro do Maranhão", atuou em programas de auditório da rádio Nacional e da Mayrink Veiga, de César de Alencar e Abelardo Chacrinha, e, na casa de samba carioca Zicartola, cantou ao lado de artistas como Zé Keti, João do Vale, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gal Costa, Jackson do Pandeiro, entre outros. Na década de 1970 viajou com o grupo Cantores de Ébano Morte da empresária e política maranhense Ana Jansen (155 anos) - Ana Joaquina Jansen Pereira, apelidade de Donana, cognominada "Rainha do Maranhão" Nascimento do político amazonense Almino Afonso (95 anos) - foi o primeiro ministro do Trabalho e Previdência Social no governo de João Goulart Nascimento da ex-jogadora de basquete paulista Janeth Arcain (55 anos) - a jogadora brasileira que mais possui títulos na história do basquetebol nacional Criação da Organização Mundial do Trabalho (OIT) (105 anos)

12

Morte do pugilista estadunidense Walker Smith Jr., mais conhecido como Sugar Ray Robinson (35 anos) Morte do ex-ministro paulista Dilson Funaro (35 anos) - criador do Plano Cruzado e responsável pela assinatura da moratória da dívida externa brasileira Nascimento do cantor e compositor fluminense Albertino Pimentel, o Carramona (150 anos) Nascimento da cantora paulista Iolanda Ribeiro Angarano, a Zilá Fonseca (95 anos) Criação do Parque Nacional Grande Sertão Veredas (35 anos) Criação do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (35 anos) Gravação da canção "Rock Around the Clock", de Bill Haley (65 anos) - inaugura estilo musical que é primeiro subgênero do Rock, Rockabilly, e abre espaço para artistas como: Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, entre outros

13

Nascimento do compositor, cantor e instrumentista fluminense Adalberto José de Castilho e Souza, o Bebeto Castilho (85 anos) Nascimento do realizador e coreógrafo estadunidense Stanley Donen (100 anos) - foi co-diretor do clássico "Cantando na Chuva" em 1952 Eleição de Epitácio Pessoa para Presidente da República (105 anos) Sidney Poitier se torna do o primeiro artista negro norte-americano a ganhar o Oscar de Melhor Ator pelo seu trabalho em "Uma Vez Nas Sombras" (60 anos) Dia do Hino Nacional Brasileiro Dia do Beijo

14

Morte do escritor francês Maurice Druon (15 anos) Nascimento do autor de mangá e diretor de anime japonês Katsuhiro Otomo (70 anos) Morte do compositor mineiro Synval Silva (30 anos) Morte do compositor alemão Georg Friedrich Händel (265 anos) - considerado um dos grandes mestres do Barroco musical europeu 276 estudantes são sequestradas pelo Boko Haram (organização fundamentalista islâmica, de métodos terroristas) na Nigéria (10 anos) Dia Mundial do Café

15

Nascimento da cantora estadunidense Bessie Smith (130 anos) - às vezes referida como "A Imperatriz dos Blues", Smith foi a mais popular cantora de blues das décadas de 1920 e 1930 do século XX Começa em Pequim o Protesto na Praça da Paz Celestial devido a morte de Hu Yaobang (35 anos) Posse de Castello Branco após eleições indiretas (60 anos) Dia Mundial do Desenhista - a data foi criada para comemorar o aniversário de Leonardo da Vinci Dia Nacional do Desarmamento Infantil Dia Nacional da Conservação do Solo

16

Nascimento do ator e cineasta inglês Charles Chaplin (135 anos) Fundação de uma primeira Sociedade de Medicina e Cirurgia no Maranhão sob a presidência do Dr. Oscar Lamagnere Galvão (110 anos) Dia Mundial da Voz

17

Morte do escritor colombiano Gabriel García Márquez (10 anos) - foi laureado com o Prémio Internacional Neustadt de Literatura em 1972, e o Nobel de Literatura de 1982 pelo conjunto de sua obra que, entre outros livros, inclui o aclamado Cem Anos de Solidão Nascimento do médico, botânico, antropólogo e pesquisador alemão Carl Friedrich Philipp von Martius (230 anos) - um dos mais importantes pesquisadores alemães que estudaram o Brasil, especialmente a região da Amazônia Nascimento da atriz paulista Odete Righi Bertoluzzi, a Odete Lara (95 anos) Formação do primeiro time de futebol de origem proletária, da fábrica de tecelagem Bangu (120 anos) Dia Mundial da Hemofilia Dia Nacional da Botânica - a data foi instituída pelo Decreto de Lei nº 1.147, de 24 de maio de 1994, em homenagem às comemorações dos 200 anos do nascimento do naturalista alemão Carl Friedrich Philipp von Martius

18

Nascimento do ator fluminense Antônio Fagundes (75 anos) Nascimento do escritor, ator, dramaturgo e autor de histórias em quadrinhos paulista Lourenço Mutarelli (60 anos) Nascimento do compositor e maestro croata do Romantismo Franz von Suppé (205 anos) - compôs cerca de 30 operetas, 180 farsas, ballets, e outras. As aberturas, especialmente de Leichte Kavallerie (Cavalaria Ligeira) e Dichter und Bauer (Poeta e o Camponês), são utilizados em todos os tipos de trilhas sonoras para filmes, desenhos animados, anúncios publicitários. Algumas das suas óperas são realizadas regularmente na Europa Dia Nacional do Livro Infantil - a data foi escolhida em homenagem a Monteiro Lobato

19

Morte do locutor esportivo paulista Luciano do Valle (10 anos) Nascimento do compositor pernambucano Armando Cavalcanti (110 anos) - seus maiores sucessos foram a canção "Feliz natal" e as marchas "Maria Candelária"; "Maria escandalosa"; "A lua é dos namorados"; "A lua é camarada"; "Cigarro de paia"; "Boiadeiro"; "Máscara da face"; "Piada de salão" e "Somos dois" Morte do filósofo, pedagogista, cientista, linguista e matemático estadunidense Charles Sanders Peirce (110 anos) - seus trabalhos apresentam importantes contribuições à lógica, matemática, filosofia e, principalmente à semiótica. É também um dos fundadores do pragmatismo, junto com William James e John Dewey Morte do poeta britânico Lorde Byron (200 anos) - uma das figuras mais influentes do romantismo, entre seus trabalhos mais conhecidos estão os extensos poemas narrativos Don Juan, A Peregrinação de Childe Harold e o curto poema lírico She Walks in Beauty Primeira comemoração do Dia do Índio (80 anos) Dia dos Povos Indígenas Dia do Exército Brasileiro Morte da sacerdotisa do Tambor de Mina Jeje maranhense Andresa Maria de Sousa Ramos, Mãe Andresa (70 anos) - foi a última princesa de linhagem direta Fon e última vodunsi-gonjaí. Mãe Andresa coordenou a Casa das Minas entre 1914 e 1954. Faleceu aos 104 anos de idade

20

Nascimento do líder político e ditador alemão Adolph Hitler (135 anos) Morte do compositor e cantor mineiro Ataulfo Alves (55 anos) Nascimento do poeta paraibano Augusto dos Anjos (140 anos) Nascimento do cantor paulista Francisco dos Santos, o Cascatinha da dupla sertaneja Cascatinha e Inhana (105 anos) - recebeu prêmios nos programas César Ladeira na Rádio Mayrink Veiga, Manuel Barcelos e Papel Carbono, este de Renato Murce, ambos na Rádio Nacional Nascimento do cantor pernambucano Rildo Alexandre Barretto da Hora, o Rildo Hora (85 anos) - no início da década de 1950 apresentou-se no programa "A Hora do Pato", na Rádio Nacional, passando a frequentar a emissora Massacre na Columbine High School (25 anos) - Eric Harris e Dylan Klebold abrem fogo dentro da escola matando 13 pessoas e ferindo 21. Após os tiroteios, ambos suicidam-se antes da SWAT entrar no colégio Dia do Disco de Vinil - a data surgiu em homenagem ao músico Ataulfo Alves, que morreu em 20 de abril de 1968 Dia do Diplomata - marca a data de nascimento do Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira

21

Nascimento do músico britânico Robert Smith (65 anos) - vocalista, guitarrista e compositor da banda The Cure Nascimento do jurista e economista alemão Max Weber (160 anos) - considerado um dos fundadores da Sociologia Fundação do Asilo de Mendicidade de São Luís (105 anos) - instituição não governamental criada pela loja Maçônica com o objetivo de combater a mendicância e que até hoje funciona cuidando de idosos carentes Dia de Tiradentes

22

Nascimento do filósofo prussiano Immanuel Kant (300 anos) Morte do político estadunidense Richard Nixon (30 anos) - presidente dos Estados Unidos entre 1969 e 1974 Nascimento do ator paulista Sérgio Mamberti (85 anos) Nascimento da cantora mineira Maria Alcina (75 anos) - entre seus maiores sucessos estão "Fio Maravilha" (Jorge Ben) — vencedora da fase nacional do Festival Internacional da Canção de 1972 Nascimento do físico estadunidense Julius Robert Oppenheimer (120 anos) - dirigiu o Projeto Manhattan para o desenvolvimento da bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial, no Laboratório Nacional de Los Alamos, no Novo México Morte do advogado, jornalista e poeta paulista Vicente de Carvalho (100 anos) Carlos Chagas divulga suas conclusões sobre o microorganismo transmissor da Tripanossomíase (Doença de Chagas) (115 anos) Chegada dos Portugueses ao Brasil (denominado pela História oficial como Descobrimento; em bibliografias mais recentes, é denominado Invasão) Dia Internacional da Mãe Terra - comemoração que foi iniciada em 1970 como o "Dia da Terra" ou "Earth Day" nos Estados Unidos da América, quando o Senador norte-americano, Gaylord Nelson, convocou o primeiro protesto nacional de estadunidenses contra a poluição do nosso planeta, tendo recebido a adesão de vários países após 1990 e sendo ratificada pela 80ª Assembléia Geral da ONU

23

Entra em vigor a Lei nº 12.965/2014 - Lei do Marco Civil da Internet no Brasil (10 anos) Dia Mundial do Livro e do Direito Autoral - nesta data, no ano de 1616, morreram Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega Dia Mundial dos Escoteiros Dia Nacional do Choro

24

Inauguração da primeira montadora do Brasil, a Ford (105 anos)

25

Nascimento do compositor paulista Paulo Emílio Vanzolini (100 anos) - juntamente com Adoniran Barbosa é reconhecido como o grande nome do samba paulista Nascimento do Rei francês Luís IX, São Luís (810 anos) - considerado patrono de França, foi rei por mais de 4 décadas e canonizado ainda no século XIII; além de dar nome à capital maranhense, é figura muito presente no imaginário local Emenda Dante de Oliveira (Eleções Diretas) não é aprovada no Congresso por não reunir os 2/3 dos votos exigidos (40 anos) Fundação da Escola Bauhaus na Alemanha (105 anos) - primeira escola de design do mundo Revolução dos Cravos em Portugal põe fim à Ditadura Salazarista (50 anos) Fundação do bloco afro baiano Olodum (45 anos) Dia Mundial da Malária - comemoração internacional que foi oficializada em maio 2007 pela 60ª sessão da Assembleia Mundial da Saúde da OMS

26

Nascimento do filósofo austríaco Ludwig Joseph Johann Wittgenstein (135 anos) - um dos principais autores da virada linguística na filosofia do século XX, suas principais contribuições foram feitas nos campos da lógica, filosofia da linguagem, filosofia da matemática e filosofia da mente. Muitos o consideram o filósofo mais importante do século passado

27

Nascimento do músico paranaense Fernando de Ouro Preto, o Dinho Ouro Preto (60 anos) Realizadas eleições multirraciais na África do Sul (30 anos) Dia Mundial do Design Gráfico Dia Nacional da Empregada Doméstica - data lembra luta por direitos da classe

28

Nascimento do compositor e poeta fluminense Paulo César Pinheiro (75 anos) Dia Mundial da Educação - comemoração de brasileiros, que está relacionada com a data do fim da "Cúpula Mundial da Educação" que foi realizada de 26 a 28 de abril de 2000 na cidade Senegalesa de Dakar com a participação de 180 países, quando foi assumido um compromisso da não poupança de esforços políticos e financeiros, para que a Educação chegue a todas as pessoas do planeta, e com a "semana Mundial de ação pela Educação" ou "Global Action Week for Education", que tem sido celebrada na última semana de abril e a partir da iniciativa da "Campanha Global pela Educação" Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho Dia Nacional da Caatinga

29

Morte da cantora paulista Hilda Campos Soares da Silva, a Leny Eversong (40 anos) - conhecida pela sua voz poderosa, que lhe deu fama internacional nos anos de 1950, fez várias temporadas anuais nos cassinos de Las Vegas. Em 1945, transferindo-se da Rádio Tupi, passou por duas rádios paulistas: a Excelsior e depois a Nacional Nascimento do compositor, pianista e líder de orquestra estadunidense Duke Ellington (125 anos) - a música de Duke Ellington foi uma das maiores influências no jazz desde a década de 1920 até à de 1960. Ainda hoje suas obras têm influência apreciável e é, por isso, considerado o maior compositor de jazz americano de todos os tempos Dia Internacional da Dança - a UNESCO escolheu esse dia por ser a data de nascimento do mestre francês Jean-Georges Noverre (1727-1810), que ultrapassou os princípios gerais norteadores da dança do seu tempo para enfrentar problemas relativos à execução da obra; sua proposta era atribuir expressividade a dança por meio da pantomima, a simplificação na execução dos passos e a sutileza nos movimentos

30