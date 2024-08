DR com Demori especial do Dia dos Pais recebe escritor Marcos Piangers

Na próxima terça-feira (13), o convidado de Leandro Demori no seu programa semanal da TV Brasil, DR com Demori, é Marcos Piangers, palestrante, escritor e um dos maiores produtores de conteúdo sobre paternidade do país. Na conversa emocionante, Piangers e Demori abrem o coração e revelam histórias envolvendo a relação com os próprios pais. O programa vai ao ar às 23h na TV Brasil e, simultaneamente, na Rádio MEC.

Pianger é pai de Anita e Aurora, e autor do best-seller O Papai é Pop, que recentemente virou filme estrelado por Lázaro Ramos. O jornalista gaúcho é um dos protagonistas no debate sobre paternidade ativa nas redes sociais e fora dela. No bate-papo, ele contou que começou a escrever logo que sua filha nasceu, mas demorou quase dez anos para publicar os textos porque tinha medo do julgamento que sofreria. “Tive vergonha de publicar e ser considerado ‘menos homem’”, lembra.

No programa, ele fala sobre a relação com o pai e conta a história de como o conheceu - já adulto, de surpresa, no lançamento do seu segundo livro. Ele defende que é preciso ter um olhar generoso com as gerações anteriores de pais e analisa a evolução na forma de criar filhos.

"Eu costumo dizer que 'arruma o homem, arruma o mundo'. E a paternidade é uma chance de arrumar o mundo. Chega uma criança e aquele homem que era durão aprende a chorar, a cuidar e se cuidar, a dar exemplo, se comportar melhor. Todos esses processos aconteceram naquele Marcos duro", diz.

O autor explica como a ciência e as pesquisas têm contribuído para que se entenda a melhor forma de criar filhos e a importância da presença e da conexão no desenvolvimento infantil. Ele defende ainda a urgência da ampliação da licença-paternidade, que atualmente é de apenas cinco dias. “A conexão bem estabelecida nos primeiros meses solta ocitocina de forma que o pai cria uma conexão tão forte que dura até a adolescência. E o cara vive mais, o filho dá para ele mais tempo de vida.”

O DR com Demori também está disponível, na íntegra, no YouTube e no aplicativo TV Brasil Play. O programa também é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC, e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.

Sobre o programa

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR com Demori, traz personalidades para um papo mais íntimo e direto, na tela da TV Brasil. Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes; a deputada federal Erika Hilton; a cantora Zélia Duncan e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

Serviço

Dando a Real com Leandro Demori – terça-feira, dia 13/8, às 23h, na TV Brasil

Dando a Real com Leandro Demori – quarta-feira, dia 14/8, às 3h, na TV Brasil

Dando a Real com Leandro Demori – domingo, dia 18/8 às 22h, na TV Brasil