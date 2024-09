Inscrições para o Festival Os Filmes Que Não Vi vão até 30 de setembro

Pessoas que produziram filmes que jamais foram distribuídos e que nunca tenham chegado a uma janela de exibição na TV, no cinema ou em plataformas de vídeo por demanda (VOD) poderão inscrevê-los na primeira edição do Festival de Cinema Os Filmes Que Eu Não Vi, prevista para dezembro, em Salvador. As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas até o dia 30 deste mês no site do festival.

Realizado pela Água Doce Produções e idealizado por Solange Souza Lima Moraes, o festival pretende dar visibilidade a filmes de todo território nacional que foram produzidos, mas não foram distribuídos, e que circularam apenas em festivais de cinema, sem jamais chegar à TV, ao cinema ou a vídeo por demanda.

Poderão ser inscritos filmes de todos os gêneros, desde que tenham sido produzidos no Brasil, por realizador brasileiro ou realizador estrangeiro que comprove residência no país há mais de dois anos. É preciso também que as obras tenham sido finalizadas antes de janeiro de 2017. O limite de inscrição é de três filmes por representante, desde que não tenham sido distribuídos.

Os filmes poderão ser inscritos em quatro categorias: longa-metragem, média-metragem, curta-metragem e produção regional (para residentes na Bahia).

O festival Os Filmes Que Eu Não Vi será realizado entre os dias 17 e 21 de dezembro na Sala Walter da Silveira, em Salvador. A programação inclui exibição dos filmes, mesas de debate, fóruns e premiação dos selecionados.

Entre janeiro e maio de 2025, a programação continuará com exibições no circuito da Diretoria de Audiovisual da Fundação Cultural do Estado da Bahia e também haverá uma programação especial para a plataforma online CineBrasilJá.