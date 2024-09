Novas chuvas deixam quase 500 pessoas desalojadas e em abrigos no RS

Ainda se recuperando das chuvas intensas de abril e maio, O Rio Grande do Sul voltou a ser atingido por temporais ao longo desta semana. Pelo menos 349 pessoas estão desalojadas e 143 em abrigos. Ao todo, 52 cidades e 16.166 pessoas foram afetadas pelos temporais. Até o momento, não há feridos, mortos nem desaparecidos. Os números foram atualizados neste sábado (28) pela Defesa Civil do estado.

O governo do RS informou que, no intuito de aumentar o nível de prevenção, a população pode se cadastrar para receber alertas meteorológicos. Para isso, é necessário enviar o Código de Endereço Postal (CEP) da localidade por SMS para o número 40199. Em seguida, uma confirmação é enviada, tornando o número disponível para receber as informações sempre que forem divulgadas.

Também é possível se cadastrar via WhatsApp. Neste caso, é preciso registrar o telefone (61) 2034-4611 ou clicar neste link. Em seguida, a pessoa deve interagir com o robô de atendimento enviando um simples "Oi". Após essa primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual ou qualquer outra de seu interesse para receber as mensagens.