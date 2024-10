Mais de 200 torcedores do Peñarol são presos por confusão no Rio

Mais de 200 torcedores do Peñarol foram presos nesta quarta-feira (23) na praia do Recreio, zona oeste do Rio de Janeiro, por uma confusão generalizada que teve registros de furto, incêndios e confronto direto com a Polícia Militar (PM). As informações são da própria PM. A torcida do clube uruguaio está na cidade para acompanhar a partida contra o Botafogo, pela Copa Libertadores da América, a ser disputada nesta noite. O jogo é válido pela semifinal da Copa Libertadores da América.

Em nota postada nas redes sociais, a PM diz que agentes do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios faziam policiamento preventivo na região, quando foram alertados do furto de celular em um estabelecimento comercial. O aparelho teria sido encontrado com um dos integrantes do grupo. E o caso foi levado para a 16ª Delegacia de Polícia.

Ainda segundo a PM, os torcedores do Peñarol iniciaram a confusão com um grupo de pessoas na praia, fizeram saques, depredaram estabelecimentos comerciais e veículos na região. Uma pistola foi apreendida pelos policiais.

O governador do Rio, Cláudio Castro, disse, em rede social, que mais de 200 torcedores causaram “confusão generalizada na zona oeste” e foram detidos e levados para a Cidade da Polícia, espaço da Polícia Civil do estado localizado no Jacaré, zona norte, que abriga delegacias especializadas. Segundo o governador, policiais do Batalhão de Choque e do Batalhão de Rondas Especiais foram enviados para reforçar a segurança no Recreio.

“O Rio não é lugar de baderna. Determinei que as polícias prendam, levem para a delegacia e escoltem para fora do Rio de Janeiro os torcedores do Peñarol, que causaram uma confusão generalizada na zona oeste. Já estamos levando para a Cidade da Polícia mais de 200 detidos”, escreveu o governador.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio confirmou que um ônibus foi incendiado na Avenida Lúcio Costa, no Recreio, e que bombeiros foram ao local para controlar o fogo. Sobre a ocorrência, o prefeito Eduardo Paes lembrou ter alertado, algumas vezes, a Polícia Militar que "o local e o modelo trariam esses problemas”.

Durante a confusão na praia, o jogador Varela, que é uruguaio e atua no Flamengo, foi visto conversando com torcedores do Peñarol no local.

O clube se manifestou sobre vídeos que circulam nas redes sociais e mostram a presença de Varela na praia. "O lateral recebeu a ligação de dois amigos e foi retirá-los da confusão formada na Praia do Recreio. O jogador está a caminho de uma confraternização com elenco e comissão técnica. O assunto está entregue ao VP de futebol, Marcos Braz”, diz nota oficial do clube postada nas redes sociais.

O próprio atleta pediu desculpas e chamou tudo de "mal-entendido": “Estive na Praia do Recreio para resgatar dois amigos que estavam assustados com a confusão. Não participei de nenhum ato de violência. Perdemos contato assim que cheguei ao local. Esperei por 15 minutos e fui abordado por policiais militares que faziam o seu trabalho. Após tudo ser resolvido, me encaminhei para um almoço com os meus companheiros e comissão técnica. Já conversei com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Peço desculpas pelo mal-entendido e reafirmo o meu compromisso de levar o Flamengo aos títulos!”, escreveu Varela.

A reportagem da Agência Brasil entrou em contato com as assessorias do Club Atlético Peñarol e da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), mas, até o momento, não teve resposta.

Ontem (23), o Peñarol havia divulgado recomendações para os torcedores uruguaios que viriam ao país. A nota dizia que reuniões de segurança foram feitas com as autoridades locais e que o ponto de encontro para todos seria na Praia do Pontal, no Recreio. Também diz que a polícia brasileira comunicou que “qualquer torcedor que seja identificado causando desordens” seria “detido imediatamente e deveria pagar o custo dos danos”. O pedido do clube foi para que os torcedores uruguaios tomassem precauções para cuidar de si mesmos e também do clube.