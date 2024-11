Hoje é Dia: confira datas, fatos e feriados de dezembro de 2024

01

Dia Mundial de Combate à AIDS - comemoração internacional, que conta com o apoio da OMS; está mencionada na Resolução A/RES/43/15 de 27 de outubro de 1988 da 38ª sessão da Assembleia Geral da ONU , em prol da Prevenção e controle da AIDS, sendo celebrada com iluminação vermelha em monumentos de vários países do mundo

Entra em vigor o Tratado de Lisboa assinado em 2007 (15 anos) - documento com acordo e termos elaborados pelos países-membros da União Europeia que pretende reformar ou alterar determinadas características legislativas do bloco

Assinatura do Tratado da Antártida (65 anos) - documento assinado pelos países que reclamavam a posse de partes continentais da Antártida, em que se comprometem a suspender suas pretensões por período indefinido, permitindo a liberdade de exploração científica do continente, em regime de cooperação internacional

02

03

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência - comemoração instituída pela 37ª Sessão Plenária Especial sobre Deficiência da Assembleia Geral da ONU, através da Resolução 47/3 de 14 de outubro de 1992, para marcar a data da adoção do "Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência" que foi criado em 3 de dezembro de 1982 noutra Assembleia da ONU

Morte do pintor francês Auguste Renoir (105 anos) - expoente do Movimento Impressionista

04

Terreiro de candomblé baiano Roça do Ventura é tombado patrimônio Cultural do Brasil pelo IPHAN (10 anos) - um dos únicos terreiros fora de Salvador que obtiveram esse reconhecimento

Morte do matemático, teórico político e filósofo inglês Thomas Hobbes (345 anos) - autor das obras "Leviatã" e "Do cidadão"

Nascimento do músico estadunidense Dennis Wilson (80 anos) - conhecido principalmente por ter sido um dos fundadores e baterista da banda de rock The Beach Boys

05

Nascimento da cantora fluminense, Angela Maria Diniz Gonçalves, a Angela Ro Ro (75 anos)

Morte do jornalista, político e escritor maranhense Humberto de Campos (90 anos) - ocupante da cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras

Dia Internacional dos Voluntários para o Desenvolvimento Econômico e Social - comemoração instituída pela ONU na Resolução nº A/RES/40/212 de 17 de dezembro de 1985

Dia Mundial do Solo - comemoração instituída em agosto de 2002 no 17º Congresso Mundial da União Internacional de Ciências do Solo para marcar a data do nascimento do rei tailandês, Sua Majestade Bhumibol Adulyadej, que veio ao mundo em 5 de dezembro de 1927, e que é tido como responsável por muitas atividades em prol do avanço da ciência do solo e pela proteção do solo

Dia Nacional da Pastoral da Criança - comemoração instituída pela lei nº 11.583 de 28 de novembro de 2007; tem por fim, marcar a data da fundação da Pastoral da Criança no Brasil, que se deu em 5 de dezembro de 1983, a partir de um programa experimental, lançado na localidade brasileira de Florestópolis-PR, pela iniciativa da médica pediatra e sanitarista brasileira, Zilda Arns Neumann, com o apoio do então Arcebispo da cidade brasileira de Londrina-PR, Dom Geraldo Majella Agnelo