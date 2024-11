PF atua na segurança do segundo dia de provas do Enem 2024

Mais de 750 policiais federais participam das ações de segurança do segunda dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 neste domingo (10), distribuídos em todos os estados e no Distrito Federal.

A operação visa garantir a segurança na realização do certame, com a Polícia Federal responsável por ações de polícia judiciária e inteligência para prevenir e reprimir fraudes.

A Polícia Federal juntamente com outros órgãos de segurança pública compõe a Operação Integrada de Segurança do Enem, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública.