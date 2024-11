Planetário do Rio comemora 54º aniversário com diversa programação

O Planetário do Rio está completando 54 anos e, neste sábado (23), as comemorações pelo aniversário têm como destaque as contribuições dos povos indígenas e da África ao encantamento que o ser humano tem, desde a Antiguidade, pelos temas do universo e do desconhecido. A partir das 10h, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) haverá a estreia da exposição de ciências e artes Cosmologias e Cosmopolíticas Afropindorâmicas.

A exposição, idealizada e coordenada pelo professor Alan Alves Brito (UFRGS), apresenta distintas perspectivas sobre as relações céu-território de povos africanos, afro-brasileiros e indígenas. Na abertura da exposição, o curador Alan Brito participa de uma visita mediada para explicar ao público detalhes da exposição.

Em seguida, na cúpula Carl Sagan será apresentado um vídeo sobre o processo criativo da exposição. Para participar, é preciso se inscrever no site ou retirar o ingresso na bilheteria.

Na parte da tarde, a partir das 15h15, haverá nova roda de conversa sobre o processo criativo da exposição e nova visita mediada com o curador da mostra. Alan Brito fala sobre o sentido da exposição. “Apresentamos cosmopoéticas sobre as formas de olhar, pensar, sentir e se relacionar com os "pluri-versos". Trata-se de uma exposição artístico-científica para recuperarmos o passado, nos sentindo responsáveis, no presente, pela construção de futuros outros”.

Povos indígenas

A professora Julia Otomorinhori’ô, da etnia Xavante, fará palestra sobre grafismos indígenas, suas superfícies e significados, a partir das 11h. Às 14h30, Ricardo Ybyrîara Ajuricaba Tupinambá falará sobre a cosmologia Tupinambá. Às 16h30, haverá roda de conversa com Isael Guarani, que abordará aspectos da cultura de sua etnia no auditório do Planetário.

“A presença indígena no Planetário reforça nosso compromisso em dar protagonismo a diferentes grupos sociais. A nossa nave da ciência se destaca por apresentar uma programação diversa e inclusiva, e não apenas em seu aniversário”, avaliou Everton Gomes, secretário municipal de Trabalho e Renda.

Na programação, haverá ainda oficina de educação ambiental e interação com animais comandadas pela EcoFuture, das 10h às 11h. À tarde, roda de música e atividades sensoriais com Panos pra Manga, das 15h às 16h. E exposição Olhe para o Céu, que apresenta fotografias de paisagens celestes. Na 7ª edição do Tack Festival, com atrações das 10h às 17h, haverá shows de dança, música, cinema a céu aberto e oficinas de arte, atrações circenses, pintura artística e shows de palhaços.