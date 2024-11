Rompimento de adutora deixa uma pessoa morta no Rio

Uma mulher morreu no desabamento de uma casa, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, provocado pelo rompimento de uma adutora da rede de abastecimento de água. A força da água derrubou partes da casa, pouco depois das 3h desta terça-feira (26).

De acordo com a assessoria de imprensa da concessionária Águas do Rio, a vítima é uma idosa que estava na casa.

Outra mulher foi resgatada com vida dos escombros e recebeu os primeiros-socorros no local, sem precisar ir ao hospital. Os bombeiros também resgataram, com vida, um cão.

“Equipes operacionais e de Responsabilidade Social estão mobilizadas para realizar o reparo e atender os moradores”, informou nota da empresa.

O Corpo de Bombeiros informou que uma equipe do quartel de Irajá se deslocou para a casa afetada, na Rua das Opalas, em Rocha Miranda, por volta das 3h30.

*Matéria alterada às 8h32 para acréscimo de informação (terceiro parágrafo).