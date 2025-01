BNDES divulga resultado final de concurso; acesse a lista de aprovados

O resultado final do concurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi anunciado nesta quinta-feira (30) e publicado no Diário Oficial da União. Os participantes podem conferir a lista de classificados e do cadastro reserva clicando aqui.

O BNDES pretende preencher 150 vagas imediatamente, com salário inicial de R$ 21,8 mil e jornada de trabalho de 35 horas semanais. Para o cadastro reserva, foram selecionadas 750 pessoas, sendo que 450 devem ser chamadas até o final de 2025, segundo o banco. O concurso ocorreu após 12 anos sem contratações e vai incorporar os profissionais a carreiras atualizadas por um novo Plano de Cargos e Salários.

Em nota, o presidente da instituição, o economista Aloizio Mercadante, disse que o banco tem um papel estratégico, e que os aprovados reforçarão um corpo funcional de alto nível. "Os novos empregados são o futuro do Banco", afirmou.

Os selecionados passam agora por um programa de treinamento, antes de atuar na sede do BNDES, no Rio de Janeiro, ou em outras cidades onde o banco mantém filiais, como Brasília, São Paulo e Recife.

De acordo com o IBGE, do quadro final de aprovados, a maioria tem em média 35 anos; 249 são negros; 111, pessoas com deficiência; e 540 prestaram o concurso na ampla concorrência.

Além dos direitos previstos em lei, os novos empregados têm direito à assistência à saúde; assistência educacional (auxílio-babá, creche e ensinos fundamentais e médio); plano de previdência complementar; mais a participação nos lucros e resultados (PLR).

Concurso unificado

No próximo dia 4 de fevereiro, será divulgado o resultado do Concurso Público Nacional Unificado, com a lista final do Bloco 8 e a primeira lista de classificação para cada cargo dos candidatos inscritos nos blocos 1 a 7.