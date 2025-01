Chega a 300 número de desabrigados em município paulista

A Defesa Civil do Estado de São Paulo atualizou, na tarde desta quinta-feira (9), para 300 o número de desabrigados em Peruíbe, na região metropolitana da Baixada Santista. As chuvas que atingem o município – 283 milímetros nas últimas 48 horas – causaram alagamentos de vias e residências. Cerca de mil pessoas foram afetadas pela água.

Às 17h, 30 agentes da Polícia Ambiental, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil e nove embarcações trabalhavam no resgate das pessoas. Os desabrigados estão sendo levados para abrigos emergenciais montados nas escolas Delcelia Joselita Machado Bezerra, Maria Amélia e Fernando Nepomuceno Filho.

Por causa dos pontos de alagamento, 17 pessoas chegaram a ficar isoladas no bairro Caraguava, mas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Os bairros Vila Erminda, Araminguava, Venessa, Ribamar, Jardim das Flores e Nova Itariri também registraram alagamentos, que chegaram a atingir moradias.

Segundo o governo do estado, o último caminhão destinado à cidade saiu de Registro no fim da tarde com 100 cestas básicas; 150 kits de limpeza; 150 kits de higiene; 150 kits de limpeza avulsos (rodo, vassoura e água sanitária) e 150 kits dormitório, com colchões, travesseiros, cobertores e roupas de cama.

De acordo com o Palácio dos Bandeirantes, desde o início da quarta-feira (8), a Defesa Civil de São Paulo enviou, por SMS, alertas para os moradores sobre a chuva persistente e ventos fortes. No período da tarde, o Cell Broadcast foi acionado. O sistema emite alertas extremos a populações de áreas de risco. Todo aparelho celular que está em determinada região, conectado a uma antena de telefonia e que tenha sinal 4G ou 5G, recebe mensagens sonoras de alerta, mesmo que o aparelho esteja no modo silencioso. Além do sinal sonoro, a tela do celular fica travada com a mensagem.

“A partir do momento que o cenário vai se agravando e nós temos a solicitação do município, enviamos esse alerta para retirar as famílias da área de risco e evacuar as residências que foram alagadas“, explica Matheus Roncatto, diretor do Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil de São Paulo.

Segundo a Defesa Civil estadual, as condições de chuva vão permanecer no município, mas as precipitações deverão ocorrer em menor volume nos próximos dias.