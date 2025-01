Chuvas deixam cidade de SP em estado de atenção para alagamentos

Toda a capital paulista está em estado de atenção para alagamentos por causa das chuvas que atingem a cidade desde a manhã desta quarta-feira (29). Segundo a Defesa Civil, o estado de atenção foi decretado às 10h55 e permanece em vigor até o momento. Nenhuma ocorrência de maior gravidade foi registrada na cidade até agora.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), as chuvas vindas do interior continuam atuando de forma isolada na cidade, sendo mais fortes na zona sudeste e em parte da zona sul paulistana. O CGE alerta que há condição para transbordamentos, rajadas de vento e quedas de árvores na cidade.

Para as próximas horas, o tempo deve se manter instável, com previsão de chuvas com lento deslocamento e potencial para alagamentos.