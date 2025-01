Morre turista argentino baleado a caminho do Cristo Redentor

O turista argentino Gastón Fernando Burlon, de 51 anos, baleado na cabeça quando seguia de carro, com a família, para visitar o Cristo Redentor, morreu na tarde de segunda-feira (13). Ele estava internado em estado gravíssimo, desde o dia 12 de dezembro, no Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio.

Gastón e a família foram surpreendidos por homens armados em um dos acessos ao Morro do Escondidinho, no Rio Comprido, perto da subida para o Corcovado. A família contou que Gastón seguia um aplicativo de GPS, que teria indicado um caminho passando por dentro da comunidade. Após ser atingido, o argentino bateu o carro no muro de uma casa, sendo socorrido por bombeiros.

Segundo a polícia, o autor dos disparos é morador da comunidade dos Prazeres e foi reconhecido por testemunhas. Ele tem mais de 20 anotações criminais. Mais três suspeitos de envolvimento no crime também foram identificados e tiveram a prisão solicitada à Justiça.



Gastón foi secretário de Turismo na Argentina.



A Câmara de Turismo de Bariloche divulgou nota no Instagram lamentando a morte de Gastón. “Com profundo pesar, a Câmara de Turismo de Bariloche, junto a todas as instituições que a integram, lamenta o falecimento de Gastón Burlon, um dirigente cuja paixão pela promoção do turismo de nosso destino será lembrada como um valioso aporte para o desenvolvimento de nossa comunidade”, diz um trecho da postagem.