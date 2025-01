Operação policial dentro da Fiocruz deixa ao menos um morto

Polícia diz que homem é envolvido com tráfico na região

A operação policial que afetou a rotina da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e gerou repúdio da instituição deixou pelo menos uma pessoa morta. Uma nota divulgada pela Polícia Civil indica se tratar de um dos gerentes do tráfico na favela do Mandela, que integra o Complexo de Manguinhos. Conforme o texto, ele teria sido atingido pelos policiais durante troca de tiros.

O número de mortos pode ser maior. A Polícia Civil afirma que dois criminosos foram alvejados e caíram no rio que corta a região. Eles são alvos de buscas com mergulhadores. Outro atingido durante os confrontos foi socorrido e levado para um hospital. Não foram fornecidas informações sobre seu estado de saúde.

Conduzida pela Polícia Civil, a operação teve início na manhã desta quarta-feira (8) e foi criticada pela Fiocruz, cujo campus fica ao lado do Complexo de Manguinhos. A instituição científica, vinculada ao Ministério da Saúde, compartilhou uma nota denunciando que os agentes envolvidos entraram descaracterizados em suas instalações sem comunicado prévio e sem pedir autorização.

Durante a movimentação, uma bala atingiu o vidro de uma das paredes do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, onde são fabricadas as vacinas da Fiocruz e outros medicamentos. Uma funcionária foi ferida por estilhaços e precisou receber atendimento médico.

Além disso, segundo a Fiocruz, um supervisor da empresa que presta serviços de vigilância no campus e estava ajudando a desocupar e interditar algumas áreas para garantir a segurança dos funcionários e alunos foi detido sob a acusação de dar cobertura a criminosos em fuga. Na nota, a instituição classificou a ação da Polícia Civil como "arbitrária" e considerou que a vida de trabalhadores, pesquisadores e estudantes foram colocadas em risco. "Até o início da tarde, a operação da Polícia Civil continuava dentro da Fiocruz", acrescenta o texto.

A movimentação se deu no âmbito da Operação Torniquete, que tem como objetivo combater o roubo e a receptação de cargas, minando assim o financiamento das atividades das facções criminosas. De acordo com a nota da Polícia Civil, foram apreendidas quatro armas de fogo e quantidades variadas de cocaína, crack, maconha, skunk e lança perfume.

Um criminoso que era alvo de mandado de prisão foi localizado e detido e dois funcionários terceirizados que prestam serviço para a Fiocruz foram presos em flagrante e levados para prestar depoimento.

"A investigação que se inicia a partir disso vai apontar se houve colaboração espontânea com o tráfico de drogas, uma vez que imagens mostram um veículo a serviço da instituição auxiliando na fuga de criminosos", diz o texto. A nota aponta ainda que traficantes muitas vezes buscam abrigo em prédios públicos e cita episódio de 2011, quando cinco homens foragidos da Justiça foram presos dentro da Fiocruz quando tentavam usar o campus como rota de fuga.

A Polícia Civil também alega que quem coloca em risco a população são os criminosos e afirma que o tiro que atingiu o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos foi disparado por indivíduos ligados à facção que atua na região.

Repúdio

O Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (Asfoc) também repudiou a movimentação policial. Em nota, a entidade disse ser inaceitável que operações sejam realizadas colocando em risco a integridade física e emocional dos presentes na instituição.

"Estiveram sob ameaça centenas de frequentadores do campus, como fornecedores, consultores e pesquisadores externos, além da imensa maioria de pacientes que buscam atendimento, bastante vulneráveis, inclusive idosos e bebês. Como agravante, estavam no campus dezenas de crianças, filhos e filhas de servidores, que participam da Colônia de Férias do sindicato", registra o texto.