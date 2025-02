Festival em Brasília celebra diversidade em clima de carnaval

Uma novidade para o fim de semana em Brasília. É o 1º Festival DNA Brasil, um evento com entrada gratuita, que experimenta o clima de carnaval. O mote é Brasília, a capital de todos. Há promessa de festa durante toda a tarde até o início da madrugada (1h) no estacionamento 12 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek.



Eis o link para os ingressos gratuitos.

Neste sábado (22), uma das atrações é o bloco Calango Careta, que completa 10 anos de folia com músicos de instrumentos de sopro. Eles prometem ritmos diferentes. Outra atração do dia é o 7naRoda, grupo de samba raiz do Distrito Federal que privilegia clássicos e composições autorais.

Atrações

Nesta roda de samba, estão confirmadas as participações da musicista Fernanda Jacob e da percussionista e cantora Ane Êoketu. Na sequência, haverá a apresentação da cantora catarinense Dandara Manoela, considerada referência da música preta brasileira no sul do país. Outra atração deste sábado é a cantora paulista Anná, que também traz elementos da cultura afro-brasileira.

O festival DNA Brasil tem espaço gastronômico e exposição de artesanato. Para o domingo (23), estão marcados shows da banda brasiliense System Safadown, que toca rock carnavalesco. O bloco percussivo Capivareta e a Orquestra Cafuçu, ambos de Brasília, e a banda pernambucana Eddie completam a programação.