Intensa troca de tiros fecha Avenida Brasil pelo 2º dia consecutivo

Operação policial com intensa troca de tiros fechou a Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade do Rio de Janeiro, nos dois sentidos, na tarde desta quarta-feira (12). A ação, segundo a Polícia Civil, é realizada nas comunidades de Parada de Lucas e Vigário Geral, na região do Complexo de Israel, na zona norte da cidade.

Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro - Rio Ônibus, um ônibus que circulava na linha 774 (Madureira x Jardim América) foi atingido por um tiro.

Este é o segundo dia consecutivo que a Avenida Brasil é fechada por causa de tiroteios. Nessa terça-feira (11) foi realizada uma operação policial na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio.

De acordo com nota divulgada pela Polícia Civil, o objetivo da ação desta quarta é checar informações de inteligência a respeito da facção criminosa que atua na região. A operação conta com o apoio da Polícia Militar na Cidade Alta. A Polícia Civil informou que solicitou o fechamento da Avenida Brasil nas proximidades para garantir a segurança da população.

Nas redes sociais e em grupos, tanto moradores quanto quem passa pelo local compartilha momentos de terror. Passageiros de ônibus se jogaram no chão para se proteger.

Por conta do intenso tiroteio em Cidade Alta, tanto ônibus e BRT, quatro trens mudaram o itinerário. De acordo com a Rio Ônibus, dez linhas de ônibus municipais estão com desvios nos itinerários.

Em nota, a entidade pede segurança: “Mais uma vez reiteramos o apelo às autoridades de segurança pública, ressaltando a necessidade urgente de se tomar providências para devolver o direito de viver em paz da população carioca”.



O serviço de BRT, segundo o BRT Mobi-Rio está interrompido entre as estações Cidade Alta e Mercado S. Sebastião da Transbrasil.

Já a Supervia informou que a circulação de trens ficará entre Central do Brasil a Penha e Duque de Caxias a Saracuruna, sem a necessidade de troca de composição em Gramacho. As estações Penha Circular, Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral encontram-se fechadas para embarque e desembarque. “Aguardamos o retorno das autoridades policiais para a normalização da operação e segurança de todos”, diz a empresa que opera o transporte ferroviário na cidade.

Saúde e educação

Tanto os serviços de saúde quanto de educação ofertados na região foram prejudicados. A Secretaria Municipal de Saúde informou que, para segurança de profissionais e usuários, o Centro Municipal de Saúde (CMS) Iraci Lopes, o CMS José Breves dos Santos a Clínica da Família Heitor dos Prazeres interromperam o funcionamento.



O CMS Nagib Jorge Farah, a CF Eidimir Thiago de Souza e a CF Nilda Campos mantêm o atendimento à população. As atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação informou que três escolas da rede estadual precisaram ser fechadas na região.