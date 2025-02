Mutirão para trans e travestis oferece mais de 1 mil vagas de emprego

O Sindicato Paulista de Empresas de Contact Center (Sintelmark) promove nesta quarta-feira (12), em São Paulo, um mutirão de emprego para pessoas transexuais e travestis, comunidade que ainda enfrenta muitas dificuldades para entrar no mercado de trabalho, por causa do preconceito. Ao todo, serão ofertadas 1.082 oportunidades de trabalho, todas de companhias representadas pela entidade.

De acordo com o sindicato, todos os postos são CLT, ou seja, com carteira assinada. As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede do sindicato.

Há vagas para cargos que exigem diferentes níveis de escolaridade e vários graus de complexidade, como analista de marketing sênior, assistente de ouvidoria, assistente financeiro (estágio), operador de telemarketing e especialista em atendimento ao cliente. Os candidatos também podem concorrer a vagas nas funções de auxiliar de limpeza, supervisor, recepcionista, entre outras.

O candidato deve apresentar documentos pessoais e currículo atualizado.

A Escola Sebrae, vinculada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), dá dicas sobre como estruturar um currículo, com informações que não podem faltar.

Serviço

Mutirão de emprego para pessoas trans e travestis

Quarta-feira (12), de 9h às 16h

Sede do Sintelmark, Av. Ipiranga, 318 - Bloco A, Cj 1201 - República, São Paulo - SP