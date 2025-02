No Rio, PF deflagra operação contra crimes eleitorais em Nilópolis

A Polícia Federal (PF) deflagrou quinta-feira (13) operação para desarticular organização criminosa suspeita de praticar diversos delitos no âmbito das eleições municipais de Nilópolis, na Baixada Fluminense, em 2024, como compra de votos, fraude à cota de gênero, apropriação de recursos destinados ao financiamento eleitoral e lavagem de dinheiro.

A investigação teve início em outubro de 2024, quando 24 pessoas foram presas em flagrante, em Nilópolis, com valores que supostamente seriam destinados à compra de votos. Com o aprofundamento das diligências, a PF identificou um complexo esquema de corrupção eleitoral operado em Nilópolis durante as eleições municipais de 2024, que envolvia o uso de candidaturas laranjas e uma rede de apoio que se estendia a servidores públicos e políticos locais.

Na ação, policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão.

Um dos alvos da operação é o prefeito de Nilópolis, Abraão David Neto, o Abraãozinho. A administração da cidade informou que o prefeito irá se pronunciar em suas redes sociais.

Segundo a PF, foram apreendidos R$ 172 mil em espécie na casa do principal alvo da operação, em Nilópolis, um veículo de colecionador na casa do segundo alvo, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, ⁠celulares, mídias e documentos diversos.

Matéria atualizada às 14h08 para acréscimo de informação.