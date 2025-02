Polícia prende cantor Oruam durante cumprimento de mandado no Rio

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (26), no Rio de Janeiro, o cantor Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruam. A prisão foi feita na casa do artista, no Joá, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão relativo a uma investigação por disparo de arma de fogo em um condomínio em Igaratá, no estado de São Paulo, em dezembro do ano passado.

Hoje, durante a ação, os agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) encontraram na casa do artista um homem que possuía um mandado de prisão pendente pelo crime de organização criminosa.

Oruam foi preso em flagrante sob suspeita de crime de favorecimento, mas acabou sendo solto ainda na manhã de hoje, após assinar um termo circunstanciado.

Mandado de prisão

Depois de ser libertado, o cantor disse que não sabia que havia um mandado de prisão contra o homem preso em sua casa e que ele é seu amigo. Sobre o disparo de arma de fogo, uma espingarda calibre 12, Oruam afirmou que a arma tinha um projétil de borracha.

O delegado Moyses Santana disse, segundo Oruam, que o foragido estava na casa do cantor para jogar videogame.

“O que foi corroborado por outras testemunhas. Mas alegou não saber da existência de um mandado de prisão [contra o amigo]. Esse foragido tem um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Especializada em Crime Organizado, em 2020”, afirmou o delegado.

Oruam é filho de Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, apontado pela polícia como um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho.