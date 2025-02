Rio inicia venda de ingressos populares para desfiles de carnaval

Os ingressos populares para os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio, no Sambódromo, começaram a ser vendidos a partir desta quarta-feira (12).

Os preços para as arquibancadas (setores 12 e 13) variam de R$ 5 (meia-entrada) a R$ 10 (inteira).

Os desfiles serão realizados entre o domingo (2 de março) e a terça-feira de carnaval (4).

No dia 8 de março, no sábado pós-carnaval, será feito o desfile das campeãs, quando as seis escolas com melhor classificação retornam ao Sambódromo.

A venda de ingressos está sendo feita através da internet. É preciso acessar a página e clicar na opção “arquibancadas”.

Este ano, o carnaval no Brasil será nos dias 1º, 2, 3 e 4 de março.