CNU: matrículas para cinco cursos de formação da Enap terminam hoje

O prazo para matrículas nos cinco cursos de formação inicial do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) organizados pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) termina as 23h59 desta terça-feira (18).

A matrícula deve ser feita diretamente no site da escola, com Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha do portal Gov.br, em um formulário eletrônico.

A Enap informa que não envia e-mail para iniciar a matrícula, nem faz contato direto com candidatos.

A Enap é responsável pelo curso de formação de cinco das nove carreiras que têm esta etapa do certame. Estes cursos são presenciais, de segunda a sexta-feira, e serão realizados em diferentes endereços de Brasília.

especialista em políticas públicas e gestão governamental (EPPGG);

analista de comércio exterior (ACE);

analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS);

analista de tecnologia de informação (ATI); e

analista de infraestrutura (AIE).

A instituição esclarece que a não realização de matrícula ou a exclusão de qualquer candidato por ausência ou ato infrator não implicará a convocação de novo candidato para o curso de formação nesta primeira edição do concurso unificado.

Formação

Para as nove carreiras do CNU, o curso de formação é a terceira etapa do chamado Enem dos Concursos e tem caráter eliminatório e classificatório.

Isso significa que quem não confirmar a matrícula dentro do prazo ou não participar será automaticamente eliminado do cargo para o qual foi convocado.

A reprovação no curso também resulta na eliminação daquele cargo do certame e a nota obtida no curso será usada na classificação final do candidato.

Os cursos são exclusivos e refletem as necessidades de cada uma das carreiras. A metodologia será baseada no ensino e aprendizagem de adultos, com foco na prática, na solução de problemas e na inovação.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) explica que os cursos têm o objetivo de preparar os candidatos para desenvolver competências essenciais para a atuação no serviço público, visando a formação integral dos candidatos. Os cursos incluem orientações sobre valores como ética, equidade, sustentabilidade e foco nos resultados para o cidadão.

Para ser aprovado, o candidato deve obter uma média final de pelo menos 70% do total de pontos do curso, atingir no mínimo 60% em cada prova e manter uma frequência de 75% das aulas, com exceção de faltas justificadas.

Confira os detalhes sobre a realização de cada um dos cinco cursos de formação da Enap:

EPPGG

Duração: 580 horas

Modalidade: presencial

Início: 1º de abril

Local: sede da Enap no endereço SAIS Área 2A, Brasília

ACE

Duração: 380 horas

Modalidade: presencial

Início: 1º de abril

Local: sede da Enap no endereço SAIS Área 2A, Brasília

ATI

Duração: 440 horas

Modalidade: presencial

Início: 15 de abril

Local: sede da Academia Nacional de Polícia no endereço Rodovia DF-001, KM 02, Setor Habitacional, Taquari - Lago Norte, Brasília

ATPS

Duração: 440 horas

Modalidade: presencial

Início: 22 de abril

Local: sede da Enap no endereço SAIS Área 2A, Brasília

AIE

Duração: 440 horas

Modalidade: presencial

Início: 8 de abril

Local: sede da Academia Nacional de Polícia no endereço Rodovia DF-001, KM 02, Setor Habitacional, Taquari - Lago Norte, Brasília

Em caso de dúvidas sobre o processo de matrículas, os candidatos podem acessar a página online.

Sobre os demais cursos de formação inicial do CNU, organizados pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), o período de matrículas terminou nesta segunda-feira (17).