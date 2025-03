Oito escolas fecham Série Ouro no Sambódromo do Rio

Oito agremiações fecharam os desfiles das escolas de samba da Série Ouro, a segunda divisão do carnaval do Rio de Janeiro, entre a noite de sábado (1º) e a manhã deste domingo (2), no Sambódromo. Duas escolas - Império Serrano e Unidos de Bangu – desfilaram, mas sem concorrer ao título de 2025.

Ambas agremiações e também a Unidos da Ponte, que desfilou na noite de sexta-feira (28), foram afetadas pelo incêndio em uma confecção de roupas, semanas antes do carnaval. As chamas destruíram grande parte das fantasias que estavam prontas.

Por isso, nenhuma das três poderá ser rebaixada para a Série Prata este ano, assim como elas não poderão subir ao Grupo Especial.

O título de campeã, portanto, está sendo disputado por 13 escolas - seis desfilaram na última noite. A primeira escola a entrar na avenida foi a Tradição, que, desde 2014, quando foi rebaixada para a terceira divisão, não desfilava na Marquês de Sapucaí.

A escola de Madureira levou para o Sambódromo um enredo sobre reza e a fé popular.

Em seguida, foi a vez da União do Parque Acari, que, em seu segundo ano na Série Ouro, abordou a história do violão e seu papel na cultura brasileira.

Vagalume é homenageado

A Acadêmicos de Vigário Geral foi a terceira escola da noite. Ela homenageou o jornalista Francisco Guimarães, o Vagalume, um cronista da cultura popular carioca.

Sem chances de título, a Unidos de Bangu levou para a Sapucaí um enredo sobre a Aldeia Marakanã, uma ocupação indígena nos arredores do principal estádio carioca. Ela teve que lutar contra as autoridades para permanecer no local durante a preparação para a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil.

Quinta escola a entrar na avenida, a Unidos do Porto da Pedra, de São Gonçalo, tentou se recuperar do rebaixamento do Grupo Especial no ano passado, ao abordar a história do ciclo da borracha na Amazônia.

São Clemente

Outra escola que já frequentou o Grupo Especial em várias edições, a São Clemente, de Botafogo, fez um desfile para a chamar a atenção para a adoção de animais e a defesa de seu bem-estar.

Escola recente, fundada em 2018, a Acadêmicos de Niterói foi a sétima a entrar na Passarela do Samba, com um enredo sobre as quadrilhas de festas juninas.

E, encerrando a noite, a Império Serrano entrou na Sapucaí sem a preocupação de agradar aos jurados e buscou fazer de sua participação uma grande festa. Com um enredo sobre o compositor Beto Sem Braço, o desfile durou 95 minutos, muito além dos 55 previstos e arrastou os foliões pela Marquês de Sapucaí.

A campeã da Série Ouro deste ano ganhará direito a disputar o Grupo Especial em 2026.