Poema charada convida foliões para cortejo de carnaval em Brasília

“Se um dia nóis se encontrasse

Se um dia nóis se queresse

Se um dia nóis se Savassi”

Com esses versos e as indicações “concentração: 7h30” e “saída 8h30”, os foliões brasilienses souberam pelas redes sociais e por mensagens no celular quando e onde bloco Vai Quem Fica iria iniciar o cortejo de carnaval.

“Savassi” não é uma referência ao bairro de Belo Horizonte, mas a uma padaria com esse nome na área comercial da 307 norte em Brasília, decifrou o “poema-charada” a socióloga e economista Luana Simões Pinheiro. A linguagem cifrada é para despistar fiscais e policias e, assim, evitar eventual proibição do bloco sair.

“Um tanto de fiscalização tudo bem, mas que não se impeça o bloco de passar. Esse bloco se preocupa em não fazer sujeira e orienta os participantes a carregarem seu lixo. É um bloco cheio de criança, um bloco super tranquilo. Nunca teve nenhum problema”, garante a foliã que acompanhava dois filhos.

À sombra das árvores

O fotógrafo Patrick Grosner faz coro com Luana e diz que o que o agrada no bloco Vai Quem Fica é poder brincar carnaval com a filha de 6 anos nas áreas verdes das superquadras do Plano Piloto.

“A gente anda no meio da quadra, nas calçadas, à sombra das árvores. A gente usa a cidade, usa Brasília como ela deve ser usada. E é um carnaval super de boa, super limpo. E ainda é de manhãzinha, cedo”, disse mostrando o relógio para o repórter da Agência Brasil.

Morador da 307 norte, o publicitário Guilherme Armani ficou contente quando percebeu o “inusitado” cortejo passando debaixo de sua janela, tocando marchas antigas como As Pastorinhas (Noel Rosa e Braguinha), Aurora (Mário Lago e Roberto Roberti) e A Jardineira (Benedito Lacerda e Humberto Porto).

"Isso deixa a gente feliz. Cria um clima gostoso. É um tipo de festa para mim”, descreve ao contar que está voltando para casa após passar alguns anos fora de Brasília.

Vizinha de Guilherme, a dona de casa Ruth Silva de Souza interrompeu o café para ver a banda passar.

“Desci direito, engoli um leite com aveia e vim dar uma olhada aqui, prestigiar. Que barulho é esse? Nunca tinha visto isso aqui na nossa quadra. Isso aí é maravilhoso, isso é ótimo. Estou adorando!”

No centro

A folia também caiu no gosto da engenheira civil Mariana Martino Caldeira. “Muita gente daqui vai para o Rio de Janeiro ou mesmo para São Paulo e fala ‘ah, que ótimo, tem cultura, tem teatro, tem música na rua!’, mas aqui essas pessoas querem silêncio. Em qualquer lugar, quem mora no centro convive com o barulho. O Plano Piloto é o centro de Brasília.”

O Plano Piloto foi concebido pelo arquiteto e urbanista Lúcio Costa (1902-1998) em concurso público realizado finalizado em 1957 para escolha do projeto da nova capital federal. Na apresentação da proposta, Costa disse que Brasília seria uma “cidade planejada para o trabalho ordenado e eficiente”, mas também vocacionada para ser uma cidade “viva e aprazível, própria ao devaneio e à especulação intelectual.”

O músico e professor de história Ramon Barroncas não crê que “Lúcio Costa seria contra o carnaval nas superquadras do Plano Piloto” e imagina ser possível conciliar os espíritos dos foliões com quem não gosta de carnaval. Para ele, “Brasília é uma cidade viva. As pessoas se encontram na rua e ocupam os espaços. São espaços grandes que devem ser preenchidos com cultura, com arte, e com silêncio às vezes.”