Turistas passam a prolongar estadia na Bahia após carnaval

A empresária Gilmara Nogueira é do Amazonas e, pelo segundo ano consecutivo, passa o carnaval com as amigas em Salvador. Mas, desta vez, o grupo planejou a viagem com antecedência.

“No ano passado as passagens ficaram bem caras. Não só as passagens aéreas, mas as hospedagens também. Até porque tudo foi comprado próximo da data. E como se sabe, Manaus tem uma malha aérea bem restrita, pela questão da distância, né? Então as passagens e hospedagens ficaram bem caras mesmo. A viagem saiu mais cara do que se fosse uma viagem internacional. Desta vez, eu e a minha turma fomos mais espertos. Então a gente se programou com seis meses de antecedência. Então a gente conseguiu passagens aéreas e hospedagem bem mais em conta mesmo”.

Em 2025, a expectativa é que mais de 3 milhões de turistas tenham escolhido Salvador como destino durante o carnaval. Destes, cerca de 150 mil devem chegar de avião, mesmo com os altos preços das passagens e a limitada oferta de voos. Ainda assim, o CEO do aeroporto de Salvador, Júlio Ribas, destaca o crescimento do fluxo de visitantes, tanto nacionais como de outros países.

“Há crescimento de 16% dos passageiros internacionais e quase 4% dos passageiros domésticos. Crescimento que é limitado pela indisponibilidade de aeronaves para as companhias aéreas. Se as companhias aéreas tivessem mais acesso a aeronaves, que é uma questão mundial, tenho certeza que esse crescimento seria ainda mais expressivo”.

Para ampliar a conectividade aérea, o governo do estado mantém uma política de incentivos às companhias e oferece subsídios a taxas aeroportuárias e desoneração do ICMS do querosene de aviação.

O secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, ressalta que o turismo é um dos principais motores da economia, e que o carnaval recebe ainda mais atenção, já que a Bahia é o destino escolhido por 16% dos viajantes brasileiros no período.

“Nesse período, a economia de Salvador é incrementada em R$ 7 bilhões e a economia da Bahia, no mesmo período, é incrementada em R$ 23 bilhões. Isto se reflete na geração de emprego e na geração de renda para os baianos”.

E tudo isso é acentuado por uma tendência que cresce a cada ano: a permanência prolongada dos visitantes, que estendem a estadia para aproveitar a cidade depois do carnaval. Essa prática gera um aumento de 40% no movimento turístico em relação às outras semanas da temporada de verão.

É o caso da empresária Gilmara Nogueira e as amigas foliãs, que decidiram ficar mais alguns dias em Salvador.