Xodó de Cozinha, da TV Brasil, destaca empreendedorismo feminino

A TV Brasil leva ao ar neste sábado (29), às 13h, mais um episódio inédito do Xodó de Cozinha. Desta vez, o programa aborda o empreendedorismo feminino, em um bate-papo com Lidiane de Paula, secretária municipal de Políticas e Promoção da Mulher do Rio de Janeiro.

Ao longo da atração da emissora pública, a chef e apresentadora Regina Tchelly destaca a possibilidade de mulheres empreenderem na cozinha e assim gerarem renda extra. Ela lembra da sua própria trajetória e conta como criou oportunidades para complementar a renda com o aproveitamento total dos alimentos.

Entre uma conversa e outra com a convidada, Regina mostra receitas deliciosas e simples com tomate. Ela apresenta seu clássico molho de tomate, feito com os frutos considerados “fora do ponto”. Lidiane e Regina também preparam macarrão com molho de tomate e casca de melancia, e geleia de tomate.

O tomate é um alimento versátil e está muito presente na mesa do brasileiro. É um fruto rico em nutrientes, como vitaminas A, B, C e K, e minerais, como potássio, cálcio e ferro. Tem também licopeno, um antioxidante que dá ao fruto a cor vermelha.

O conteúdo original da emissora pública tem como prioridade a alimentação saudável, nutritiva, de baixo custo e com uso integral dos alimentos. O Xodó de Cozinha pode ser acompanhado no YouTube do canal e fica disponível no App TV Brasil Play.

O programa

O Xodó de Cozinha busca incentivar a alimentação saudável e de baixo custo. A temporada de estreia tem 26 episódios e, em cada um, um convidado especial prepara receitas com um alimento específico e conversa sobre um tema. A produção recebe personalidades como Bela Gil, André Trigueiro e Sidarta Ribeiro, entre outros.

Com afeto e carisma, Regina Tchelly usa uma linguagem bem característica para cativar o público e os entrevistados do programa.

"Os convidados são incríveis e fico feliz de estar reunida com tanta gente que está fazendo acontecer, mostrando que é possível comer bem, de forma saudável e acessível", afirma.

Os assuntos discutidos na produção giram em torno de questões como sustentabilidade, combate à fome, sazonalidade dos alimentos, geração de renda, empreendedorismo e educação financeira. Além disso, o programa valoriza a cultura tradicional e afetiva e dá destaque a pratos que evocam memórias e heranças culinárias.

A atração é gravada na cozinha do projeto Favela Orgânica, iniciativa idealizada por Regina Tchelly que há 13 anos promove a culinária saudável nas comunidades Babilônia e Chapéu Mangueira, na zona sul do Rio de Janeiro. Coprodução realizada pela TV Brasil com a Kromaki, o Xodó de Cozinha tem direção de Pedro Asbeg.

Favela Orgânica

O projeto Favela Orgânica já recebeu diversos prêmios, nacionais e internacionais, por suas ações que visam promover segurança alimentar, oferecer capacitação profissional e promover mudanças na cultura de consumo e desperdício de alimentos. Chef de cozinha, empreendedora social e fundadora do projeto, Regina é paraibana e mora no Rio de Janeiro há 20 anos.

Ao vivo e on demand

A programação da TV Brasil pode ser acompanhada pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize.

Seus programas estão no TV Brasil Play, por este site ou por aplicativo no smartphone. O App pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.

Serviço

Xodó de Cozinha, sábado (29), às 13h, na TV Brasil

TV Brasil na internet e nas redes sociais

Site – https://tvbrasil.ebc.com.br

Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil

Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil

X – https://x.com/TVBrasil

TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil

TV Brasil Play – http://tvbrasilplay.com.br