Morre Cerinha, criador do Salão Internacional de Humor de Piracicaba

Roberto Antônio Cera, o Cerinha, idealizador e fundador do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, morreu nesse sábado (20) aos 85 anos. A informação foi confirmada hoje (20) pela Secretaria de Cultura de Piracicaba (SP) e também pelas redes sociais do Salão de Humor e do próprio Cerinha.

“Com profunda tristeza, nos despedimos de Roberto Antonio Cêra, o querido Cerinha, um dos fundadores do Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Visionário e apaixonado pela cultura, foi incentivador das artes, da comunicação e da liberdade criativa. Seu legado vive nas muitas iniciativas que ajudou a construir e na memória afetiva de uma Piracicaba mais criativa e plural”, informou a secretaria.

Segundo informações publicadas no Instagram de Cerinha, ele estava internado com covid-19 e acabou não resistindo à doença.

“Um grande incentivador das artes, da comunicação, do humor gráfico, entre tantas outras frentes, esteve desde o início entre os que pensaram e ajudaram na criação de nosso evento”, diz o perfil do Salão de Humor. “Fica o legado dessa grande personalidade, com uma história marcante e determinante para o humor gráfico piracicabano e internacional”, completou.

O Salão Internacional de Humor surgiu em 1974, durante a ditadura militar brasileira. A ideia surgiu entre um grupo de artistas, jornalistas e intelectuais de Piracicaba e contou com o apoio do jornal O Pasquim. Logo em sua primeira edição, o evento contou com participação de alguns dos maiores cartunistas do país como Millôr, Ziraldo e Jaguar e acabou se firmando como importante espaço de reflexão, discussão e inovação sobre a arte e o humor.