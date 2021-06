Fatos históricos, datas comemorativas e feriados de junho de 2021

Já chegando quase à metade do ano, o mês de junho traz consigo o inverno, uma data cristã e outra exclusivamente brasileira. Em 2021, o dia 3 celebra o chamado Corpus Christi. A data (que sempre cai 60 dias após a Páscoa) rememora, de acordo com o cristianismo, a instituição da eucaristia pela transformação do pão e vinho no corpo e sangue de Cristo. No Brasil, a data é considerada ponto facultativo.

Ao contrário da maioria dos países, que comemora o Dia dos Namorados em 14 de fevereiro, o Brasil celebra a data em 12 de junho. Trata-se de uma comemoração extraoficial do Brasil desde 1948, que surgiu a partir de uma campanha publicitária encomendada por uma extinta rede de lojas de departamentos de São Paulo.

Para quem gosta do friozinho, uma boa notícia: o inverno chega oficialmente no dia 21 de junho ao hemisfério sul. Nesta data, exatamente às 0h31, ocorre o solstício de inverno. Também neste dia teremos a noite mais longa do ano.

O mês de junho ainda é marcado pelos nascimentos de celebridades como Marilyn Monroe (dia 1º), Zuzu Angel (dia 5), Erasmo Carlos (dia 5), Wanderléa (dia 5), João Gilberto (dia 10), Laerte Coutinho (dia 10), Maria Bethânia (dia 18) e Hermeto Pascoal (dia 22), além da fundação da Rádio Nacional FM de Brasília (que faz 44 anos no dia 23).

As datas são alguns dos 124 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, cultura, ciência, a personalidades, sempre ressaltando as datas nacionais e regionais.

Ele foi criado com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.

Junho de 2021

1

Nascimento da atriz norte-americana Marilyn Monroe (95 anos) Nascimento do jornalista e escritor mineiro Zuenir Ventura (90 anos) Ônibus espacial Endeavour faz seu pouso final após sua 25ª missão no espaço (10 anos) Dia Internacional do Leite - criado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, para reconhecer a importância do leite como alimento global Dia Nacional da Imprensa Início da Semana Mundial do Meio Ambiente

2

Nascimento do músico inglês Charlie Watts (80 anos) - baterista da banda de rock britânica The Rolling Stones Piloto alemão Michael Schumacher vence o GP da Espanha, sua 20ª vitória na categoria e a primeira pela Ferrari (25 anos) Última vitória de Nelson Piquet na Fórmula 1 (30 anos) Dia Internacional da Prostituta - comemorado para marcar a data de 2 de junho de 1975, em que cerca de 150 trabalhadoras sexuais entraram para a história ao ocuparem a Igreja de São Nizier na cidade francesa de Lyón, exigindo que o trabalho prestado por elas fosse considerado tão útil à França como outro ofício qualquer

3

Morte do professor e violoncelista fluminense Newton Pádua (55 anos) Nascimento do escritor paraibano José Lins do Rêgo (120 anos) Morte do boxeador norte-americano Muhammad Ali-Haj, nascido Cassius Marcellus Clay Jr. (5 anos) - considerado um dos melhores da história do esporte, eleito O Desportista do Século pela revista estadunidense Sports Illustrated em 1999. Morte do cantor e compositor paulistano Francisco Ferraz Neto, o Risadinha (45 anos) - foi contratado pela Rádio Nacional Declaração formal de independência de Montenegro (15 anos) Dia de Corpus Christi Dia da Conscientização Contra a Obesidade Mórbida Infantil

4

Morte do filósofo húngaro Gyorgy Lukacs (40 anos) Henry Ford conclui o Quadriciclo de Ford, seu primeiro automóvel movido a gasolina, e faz um teste de sucesso (125 anos) Dia Internacional das Crianças Vítimas Inocentes de Agressão - comemoração instituída pela ONU na sua Resolução E-08/07, de 19 de agosto de 1982, que conta com o apoio da UNICEF

5

Nascimento da estilista mineira Zuzu Angel (100 anos) Nascimento do cantor e compositor fluminense Erasmo Esteves, o Erasmo Carlos (80 anos) Nascimento da cantora mineira Wanderléa (75 anos) Nascimento do cantor alagoano Augusto Calheiros, o Patativa do Norte (130 anos) Dia Mundial do Meio Ambiente - comemoração internacional, que foi instituída pela 27ª sessão da Assembleia Geral da ONU na Resolução nº 2994, de 15 de dezembro de 1972 Início da transmissão, na Rádio Nacional, de Em busca da felicidade (80 anos) - primeira novela radiofônica veiculada no país. Em 2018, O roteiro recebeu a certificação da UNESCO, pelo Programa Memória do Mundo

6

Morte do psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung (60 anos) - conhecido como fundador da psicologia analítica Nascimento da cantora e compositora fluminense Maysa Figueira Monjardim, conhecida como Maysa Matarazzo (85 anos) Morte do piloto e inventor de automóveis suiço Louis-Joseph Chevrolet (80 anos) - co-fundador da Chevrolet Motor Car Company Morte do saxofonista norte-americano de jazz Stan Getz (30 anos) - fez parcerias com João Gilberto e Antonio Carlos Jobim, tornando-se um dos principais responsáveis em difundir o movimento musical brasileiro conhecido como bossa nova pelo mundo Fundação da Basketball Association of America (BAA) em Nova York - foi a precursora da moderna National Basketball Association (NBA) (75 anos) Dia Nacional do Teste do Pezinho

7

Força Aérea Israelense destrói o reator nuclear iraquiano Osiraq durante a Operação Ópera (40 anos) Dia Nacional da Liberdade de Imprensa

8

Nascimento da ginasta soteropolitana Marcela Menezes, campeã sul-americana de ginástica rítmica (35 anos) Morte do radialista esportivo paulista Fiori Gigliotti (15 anos) Dia Mundial dos Oceanos - comemoração estabelecida em 1992 durante a Eco-92, com o fim de enfatizar a importância de todos os produtos fornecidos pelos oceanos Atlântico, Pacífico, Antártico, Índico e Ártico

9

Nascimento do cantor, compositor, violonista e produtor musical paulista Cláudio Nucci (65 anos) - integrou o grupo Boca Livre na primeira formação oficial do grupo Dia Nacional de Anchieta - comemorado por brasileiros, conforme Decreto nº 55.588, de 18 de janeiro de 1965, e Lei nº 5.196, de 24 de dezembro de 1966, que deverá ser celebrado nas escolas primárias e médias do Brasil com palestras alusivas à vida e à obra do Padre José de Anchieta Dia Internacional dos Arquivos - comemorado para marcar a data da criação do Conselho Internacional dos Arquivos, que foi instituído pela UNESCO em 9 de junho de 1948, quando se aproveita a data da celebração para se promover o valor das instituições de arquivos no serviço da pesquisa, da cultura, da memória, e da transparência

10

Nascimento do compositor e violonista baiano João Gilberto (90 anos) Nascimento da pintora, cantora, atriz e pianista fluminense Nair de Teffé (135 anos) - notada por ter sido a primeira caricaturista mulher do mundo, e por ter sido primeira-dama do Brasil de 1913 a 1914 Nascimento da cartunista paulista Laerte Coutinho (70 anos) Tenista Gustavo Kuerten conquista tricampeonato de tênis em Roland Garros (20 anos) Dia Mundial dos Alcoólicos Anônimos - comemorado para marcar aquela que é tradicionalmente tida como a data da fundação do grupo de autoajuda de homens e mulheres que partilham entre si sua dependência das bebidas alcoólicas, ocorrida na cidade estadunidense de Akron, nos Estados Unidos, em 10 de junho de 1935 Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas - celebrado em 10 de junho de 1580, data da morte de Camões

11

Nascimento do ator e humorista fluminense Ary Leite (90 anos) Início da Batalha de Quatro Dias entre Inglaterra e República Holandesa, considerada a mais longa da história naval de barcos com vela (355 anos) Dia da Marinha do Brasil

12

Nascimento do treinador de futebol carioca Antônio Lopes (80 anos) Morte do ator, cantor, compositor e radialista fluminense Silvério Silvino Neto (30 anos) - estreou como comediante em janeiro de 1938 na Rádio Nacional, imitando Arnaldo Pescuma, Carlos Galhardo e Lamartine Babo, fazendo sucesso Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil - instituído em 2002 pela Organização Internacional do Trabalho Dia dos Namorados - comemoração extraoficial do Brasil desde 1948, que surgiu a partir de uma campanha publicitária encomendada pela extinta rede de lojas de departamentos Exposição Clipper, de São Paulo

13

Morte do guitarrista paulista Marcelo Fromer (20 anos) - membro da banda Titãs, foi atropelado em São Paulo Nascimento da cantora e compositora fluminense Rita de Cássia Ribeiro, a Rita Benneditto (55 anos) Morte do ator, humorista, cantor e cineasta paulista Amácio Mazzaropi (40 anos) Dia de Santo Antônio

14

Nascimento do cantor e compositor fluminense Wilson das Neves (85 anos) Nascimento do empresário norte-americano Donald Trump (75 anos) - ex-presidente dos Estados Unidos da América Morte do escritor argentino Jorge Luis Borges (35 anos) Morte do estudante baiano Stuart Angel Jones (50 anos) - estudante de economia da UFRJ que participou da luta armada contra a ditadura militar no Brasil Jogador de basquete norte-americano Magic Johnson anuncia saída definitiva da NBA (25 anos) Dia Mundial do Doador de Sangue

15

Morte do compositor, cantor e instrumentista fluminense Aldacir Evangelista de Mendonça, o Aldacir Louro (25 anos) - atuou em rádio e televisão, apresentando-se na década de 1950 em vários programas da Rádio Nacional e Rádio Mayrink Veiga Morte da cantora e compositora estadunidense Ella Fitzgerald (25 anos) Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa - comemoração instituída em 2006 pela Rede Internacional de Prevenção de Abusos contra Idosos, que conta com o apoio da Organização Mundial de Saúde

16

Morte do médium cearense Francisco Peixoto, conhecido como Peixotinho (55 anos) Morte do compositor fluminense José Luiz de Morais, o Caninha (60 anos) - considerado um dos pioneiros do início do samba, sendo amigo de Donga, Pixinguinha, João da Bahiana e Heitor dos Prazeres, entre outros Fundação da IBM como a empresa Computing-Tabulating-Recording Company em Endicott, em Nova York (110 anos) Data do “Levante de Soweto”, movimento-símbolo da luta contra o racismo no mundo (45 anos) Bloomsday - instituído na Irlanda para homenagear o personagem Leopold Bloom, protagonista de Ulisses, de James Joyce. Em todo o mundo, é o único dia dedicado a um personagem de um livro Dia Mundial da Tartaruga Marinha

17

Dia Mundial do Combate à Seca e à Desertificação - comemoração instituída pela Resolução A/RES/49/115, de 30 de janeiro de 1995, da Assembleia Geral da ONU, para marcar a data da adoção da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, que foi estabelecida na cidade francesa de Paris em 17 de junho de 1994

18

Nascimento do sociólogo, cientista político, professor universitário, escritor e político fluminense Fernando Henrique Cardoso (80 anos) Nascimento do sambista fluminense Paulo Benjamin de Oliveira, o Paulo da Portela (120 anos) Nascimento da cantora e compositora baiana Maria Bethânia (75 anos) Fundação da maior denominação evangélica do Brasil, a Assembleia de Deus (110 anos) Dia Nacional da Imigração Japonesa - comemorado por brasileiros, conforme Lei nº 11.142, de 25 de julho de 2005, para marcar a data da chegada ao Brasil do navio japonês Kasato-Maru, que aportou na cidade brasileira de Santos em 18 de junho de 1908 Dia Nacional do Tambor de Crioula Dia do Orgulho Autista - comemorado para marcar a data da criação da Aspies/Autistas para a Liberdade, que foi constituída em 18 de junho de 2004 e que converteu-se na primeira instituição mundial a utilizar o termo orgulho relacionado ao autismo, com o fim de educar o público em geral sobre o desconhecimento das questões relacionadas com o autismo Dia Nacional do Químico Nascimento do engenheiro agrônomo do Ministério da Agricultura e político fluminense Bernardo Sayão (120 anos) - teve como principal projeto o desenvolvimento da região central do Brasil. Morreu tragicamente na construção do trecho norte da Transbrasiliana (a Belém-Brasília)

19

Dia do Cinema Brasileiro - comemorado no Brasil, para marcar a data da primeira filmagem da baía da Guanabara, que foi realizada em 19 de junho de 1898 pelo primeiro cineasta brasileiro, Afonso Segreto. Com uma câmera Lumière, ele fez o registro a partir do navio francês Brèsil, quando retornava de uma viagem à Europa, onde foi buscar equipamentos de filmagem Notícia da revista Fon Fon relata inauguração da primeira linha de ônibus lançada pela Light (Viação Excelsior) - rota Mourisco à avenida Almirante Barroso (95 anos) Fundação do município de Ribeirão Preto (165 anos)

20

Nascimento do jogador paranaense Belletti (45 anos) - atualmente é embaixador global do Barcelona Dia Mundial dos Refugiados - comemoração instituída pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados na Resolução 55/76 de 2000, para marcar a data do aniversário da Convenção de Genebra de 1951, que entrou em vigor em 1974. A resolução define o refugiado como toda a pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar a esse país

21

Descoberta dei dois satélites de Plutão, batizados de Nix e Hidra (15 anos) Dia Mundial do Skate Dia Internacional do Ioga - a data foi oficializada pela ONU em sua 69ª Assembleia Geral, realizada no dia 11 de dezembro de 2014 e recebeu a mais alta taxa de aprovação até então recebida numa assembleia da organização, tendo recebido votos a favor por 175 nações Solstício de inverno no hemisfério sul

22

Nascimento do compositor e instrumentista alagoano Hermeto Pascoal (85 anos) Dia Mundial do Fusca Fundação da cidade de Santarém (360 anos)

23

Nascimento do cineasta paulista Victor Lima Barreto (105 anos) Reino Unido aprova referendo de saída da União Europeia criando o Brexit, termo originado na língua inglesa resultante da junção das palavras British (britânico) e exit (saída) - (5 anos) Dia Nacional do Desporto - criado pela Lei Pelé, no artigo 86) Dia Olímpico Inauguração da rodovia União-Indústria, que ligava Petrópolis a Juiz de Fora e passava pelas terras da fazenda Cantagalo. Essa rodovia contou com grande colaboração do fazendeiro Antônio Barroso Pereira e, por esse motivo, o imperador Pedro II agraciou-lhe com o título honorífico Barão de Entre-Rios (160 anos) Inauguração da Rádio Nacional FM de Brasília (44 anos)

24

Nascimento do automobilista pentacamepão do mundo argentino Juan Manuel Fangio (110 anos) Início da Batalha de Carabobo, evento decisivo na guerra de independência da Venezuela contra a Espanha (200 anos) Dia de São João

25

Atentado das torres de Khobar, na Arábia Saudita, mata 19 soldados americanos (25 anos)

26

Nascimento do maestro, arranjador e pianista paulista Lyrio Panicali (115 anos) - integrou os quadros das Rádios Nacional e MEC Nascimento do cantor e compositor paulista Marcos Roberto Dias Cardoso (80 anos) - fez sucesso desde a década de 1960 e na década de 1980 com a música A última carta, que ficou meses em primeiro lugar nas paradas e vendeu mais de dois milhões de discos Inauguração da Torre CN (45 anos) - a terceira maior torre do mundo Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas - comemoração que foi instituída pela Assembleia Geral da ONU, na sua Resolução Nº 42/112, de 7 de dezembro de 1987, e que está oficializada no Brasil pelo Decreto DNN8091, de 28 de maio de 1999, através do qual se criou a Semana Nacional Antidrogas de Brasileiros Dia Internacional das Nações Unidas em apoio às Vítimas de Tortura - comemoração instituída pela ONU na sua Resolução nº 52/149, de 12 de dezembro de 1997, para marcar a data de 26 de junho de 1987, em que entrou em vigor nos países-membros signatários a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes

27

Voo 139 da Air France (Tel Aviv-Atenas-Paris) é sequestrado a caminho de Paris pela OLP e desviado para Entebbe, em Uganda (45 anos) Presidente Jânio Quadros declarou o pau-brasil a Árvore Nacional e o ipê-amarelo, da espécie Tabebuia vellosoi, a Flor Nacional (60 anos) São Paulo Futebol Clube sagra-se campeão paulista pela primeira vez no estádio do Morumbi após vencer o Palmeiras por 1 a 0 (50 anos) Dia do Mestiço nos estados Amazonas, Roraima e Paraíba

28

Nascimento do empreendedor e filantropo sul-africano-canadense-americano Elon Reeve Musk (50 anos) - fundador, CEO e CTO da SpaceX; CEO da Tesla Motors; vice-presidente da OpenAI; fundador e CEO da Neuralink; e co-fundador e presidente da SolarCity O belga Adolphe Sax recebe a patente do saxofone (175 anos) Dia Internacional do Orgulho LGBTI - comemoração para marcar a data do Incidente de Stonewall de 28 de junho de 1969, quando frequentadores do bar Stonewall Inn, na cidade norte-americana de Nova York. reagiram pela primeira vez contra as constantes ações policiais ali ocorridas para prender travestis e todos os que vestissem mais de três peças do sexo oposto

29

Nascimento da culinarista e apresentadora paulista Palmirinha Onofre (90 anos) Dia de São Pedro Dia do Colono Alemão em Petrópolis - feriado municipal Lançamento do Programa Garimpo, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (11 anos)

30