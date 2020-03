Ações europeias encerram volátil sessão em alta

Os índices de ações europeias encerraram outra volátil sessão em alta nesta quarta-feira (25), com investidores apostando em novas medidas de estímulo para amenizar o impacto econômico do surto de coronavírus, que ainda não mostrou sinais de desaceleração.

O índice FTSEurofirst 300 subiu 3,27%, a 1.236 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 3,09%, a 313 pontos, após mais cedo chegar a cair 5%.

O STOXX 600 ainda está cerca de 28% abaixo do seu recorde de fevereiro, apesar dos ganhos nas duas últimas sessões.

Os setores de energia e de viagens e lazer, os mais afetados pela recente queda, lideraram os ganhos no dia, com os preços baixos atraindo compradores.

No entanto, o indicador de volatilidade das ações da zona do euro também subiu. Com os números de mortes por coronavírus na Itália e na Espanha, agora os mais altos do mundo e com o confinamento de pessoas em várias importantes economias europeias, parece improvável que a situação irá melhorar tão cedo.

Ainda assim, o sentimento foi ajudado pelo acordo sobre um pacote de US$ 2 trilhões em estímulos fiscais nos Estados Unidos.

O mercado foi ajudado ainda por notícia de que a Alemanha, maior economia da Europa, estava aberta a usar o Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) para sustentar economias atingidas pelo coronavírus.

"Na nossa opinião, o desafio para os líderes da União Europeia é projetar um programa MEE --e a narrativa política em torno dele-- de uma maneira que remova o estigma e a noção de 'resgate', o que poderia custar caro para a política doméstica dos países receptores" da ajuda, escreveu Reinhard Cluse, economista-chefe na Europa do UBS, em uma nota.

Em Londres, o índice Financial Times avançou 4,45%, a 5.688,20 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 1,79%, a 9.874,26 pontos.

Em Paris, o índice CAC-40 ganhou 4,47%, a 4.432,30 pontos.

Em Milão, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,74%, a 17.243,68 pontos.

Em Madri, o índice Ibex-35 registrou alta de 3,35%, a 6.942,40 pontos.

Em Lisboa, o índice PSI20 valorizou-se 1,91%, a 3.955,62 pontos.