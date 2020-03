Aumenta o número de mortos por covid-19 por dia na Itália

O número de mortos pelo surto do novo coronavírus na Itália subiu em 837, passando para 12.428, informou a Agência de Proteção Civil do país nesta terça-feira (31), com a contagem diária aumentando pelo segundo dia consecutivo. Ontem, o aumento havia sido de 812 mortos desde o dia anterior.

O aumento de novos casos se manteve praticamente estável, com uma alta de 4.053, ante 4.050 na segunda-feira, levando o total de infecções desde que o surto veio à luz, em 21 de fevereiro, para 105.792.

Foram registrados 5.217 novos casos no domingo e 5.974 no sábado, sugerindo que a curva de crescimento de novas infecções está achatando.

A contagem diária de mortes na Lombardia, a região mais afetada, diminuiu acentuadamente, e novas infecções também diminuíram pelo menos pelo terceiro dia consecutivo, sugerindo que a situação está melhorando lá mais rapidamente do que em outras partes do país.

Na vizinha Piemonte, por outro lado, o número diário de mortes de 105 aumentou acentuadamente em relação ao dia anterior.

Dos originalmente infectados em todo o país, 15.729 tinham se recuperado totalmente nesta terça-feira, em comparação com 14.620 no dia anterior. Havia 4.023 pessoas em terapia intensiva, acima das 3.981 anteriormente.

A Itália registrou mais mortes do que em qualquer outro lugar do mundo e representa cerca de 30% de todas as mortes globais pelo vírus.