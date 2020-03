Casos de coronavírus na Venezuela sobem para 42

A Venezuela confirmou seis recentes casos do novo coronavírus hoje (19), totalizando 42 casos. O governo do presidente Nicolás Maduro agradeceu à China, sua aliada, por enviar 4 mil kits de diagnóstico para testar a infecção.

O governo de Maduro tem implementando quarentena em toda a Venezuela e restringiu viagens entre estados, em uma tentativa de conter a epidemia. Nesta quinta-feira, o governo venezuelano disse que os kits chineses de diagnóstico servirão para testar 300 mil venezuelanos.

"Da alma da Venezuela, queremos agradecer à República Popular da China e ao presidente Xi Jinping por essa generosidade", disse a vice-presidente, Delcy Rodriguez, durante um evento televisionado no aeroporto internacional de Caracas para receber o auxílio.

Em uma medida separada para conter a propagação do vírus, a autoridade marítima do INEA (Instituto Nacional dos Espaços Aquáticos, na sigla em espanhol) da Venezuela proibiu tripulações a bordo de navios que atracam nos portos do país de desembarcar, de acordo com um documento de 17 de março. A ordem também proíbe novos funcionários de embarcar nos navios-tanque.

Não se espera que a medida afete as exportações de petróleo do país, mas pode complicar a logística, como a entrega de alimentos às tripulações.