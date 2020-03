Coronavírus avança na Alemanha com menor número de vítimas

A Alemanha só teve 31 fatalidades da Covid-19 até o momento graças a exames precoces da doença semelhante à gripe, por ora evitando o destino de países atingidos mais duramente - como a Itália, que atualmente tem o maior número de mortos do mundo.

Mas como a quantidade de casos alemães aumentou em 2.958 na madrugada de hoje (20) e chegou a 13.957, a pandemia entrou em uma fase exponencial que, se não for contida, poderia infectar até 10 milhões de pessoas dentro de três meses, disseram autoridades de saúde.

Pelo sistema federal, a chanceler Angela Merkel não pode impor um toque de recolher de âmbito nacional, já que isso cabe a governos estaduais e locais.

Antecipando-se à reunião de crise de(22) domingo, a Baviera, que é o maior estado da Alemanha e cobre cerca de um quinto do país, disse nesta sexta-feira (20) que imporá restrições gerais às saídas de casa por duas semanas a partir da meia-noite.

"Não estamos interditando a Baviera. Não estamos isolando a Baviera. Mas estamos suspendendo totalmente a vida pública da Baviera", disse o ministro-chefe, Markus Soeder, em um pronunciamento na televisão.

A cidade de Freiburg, no sudoeste, anunciou que imporá um toque de recolher a partir do final de semana, e a Renânia do Norte - Vestfália, o estado mais populoso do país, pode seguir o exemplo.

A Alemanha já fechou escolas, lojas e restaurantes e apelou ao bom senso das pessoas para que se responsabilizem pela desaceleração da proliferação da doença, mas multidões ainda se reuniam em parques, parques de diversões e cafés em cidades grandes e pequenas no final de semana passado.

* Colaboração de Markus Wacket