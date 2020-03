Ford, 3M e GE se unem para acelerar produção de ventilador e máscara

A Ford Motor anunciou hoje (24) que estava trabalhando com a unidade de saúde da General Electric e com a 3M para acelerar a produção de ventiladores para pacientes e máscaras para profissionais da saúde conforme a pandemia do coronavírus se agrava.

A rápida expansão da doença, que já matou mais de 16.500 pessoas no mundo, afetou os sistemas de saúde de diversos países e levou à escassez de ventiladores necessários para tratar pacientes que sofrem com o vírus, que pode levar a dificuldades respiratórias e pneumonia em casos graves.

A Ford e a GE Healthcare expandirão a produção do projeto de ventilador da GE para ajudar pacientes com insuficiência respiratória ou dificuldade respiratória causada pela covid-19, disse a Ford.

Separadamente, a Ford informou que irá trabalhar com a 3M para aumentar a capacidade de produção de sua máscara purificadora de ar para atender um pico na demanda causado por socorristas e profissionais de saúde.