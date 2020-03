Índice Nikkei tem alta após quatro dias de queda

As ações em Tóquio tiveram alta nesta terça-feira (17), após quatro dias de queda.

Depois de flutuar ao longo do dia, o índice Nikkei fechou o pregão com 17.011 pontos, 9 a mais que na segunda-feira (16).

O índice chegou a perder temporariamente mais de 600 pontos, batendo o recorde de queda em um só dia, após o Dow Jones ter registrado perda histórica de 3 mil pontos em Nova York.

Em seguida, chegou a ganhar mais de 500 pontos devido a ordens de compras dos investidores.

Participantes do mercado dizem que havia esperança de que o preço das ações fosse sustentado pela decisão tomada nessa segunda-feira pelo Banco do Japão, de dobrar suas compras de fundos negociados em bolsa, como parte de medidas adicionais de afrouxamento monetário.

Entretanto, afirmam que as movimentações do mercado foram instáveis, devido à persistência das preocupações com o impacto do coronavírus na economia global.

No mercado de câmbio de Tóquio, o dólar teve alta em relação ao iene.

Na capital japonesa, a moeda americana era negociada entre 106,86 e 106,87 ienes, num avanço de 0,27 em relação à cotação do dia anterior.

*Emissora pública de televisão do Japão