Japão eleva alerta de viagens para o mundo inteiro

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão elevou o nível de alerta de viagens para o mundo inteiro para nível 2, em uma escala de 4 níveis, devido à disseminação global do novo coronavírus, pedindo que os japoneses evitem realizar viagens não essenciais ao exterior.

Esta foi a primeira vez que esse tipo de alerta para o mundo inteiro foi declarado.

Governadora

Em entrevista concedida nessa quarta-feira (25) à noite, a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, pediu aos moradores da capital que evitem saídas não essenciais no fim de semana, com o objetivo de prevenir uma disseminação ainda maior do coronavírus.

Autoridades confirmaram a ocorrência de 41 novos casos no mesmo dia, o maior aumento no número de casos confirmados em um dia na capital japonesa.

*Emissora pública de televisão do Japão