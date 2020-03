Organizadores dos Jogos de Tóquio recebem tocha olímpica

TAGS: Coronavírus, Covid-19, Tóquio, Chama Olímpica

Por Karolos Grohmann

ATENAS (Reuters) - Os organizadores da Tóquio 2020 receberam a chama olímpica em uma cerimônia reduzida em Atenas nesta quinta-feira (19), em meio à proliferação do novo coronavírus que gerou dúvidas em relação ao evento.



Em uma rápida cerimônia fechada ao público, no Estádio Panatenaico, local dos primeiros Jogos modernos, em 1896, a tocha foi recebida pela ex-nadadora olímpica Naoko Imoto, representante do comitê da Tóquio 2020.



A chama chegará ao Japão na sexta-feira e inicia sua jornada doméstica em 26 de março. A previsão é que a Olimpíada aconteça entre 24 de julho e 9 de agosto.

A escala de proliferação do coronavírus, que já infectou mais de 200 mil pessoas e deixou ao menos 8.700 mortos ao redor do mundo, obrigou o cancelamento de inúmeros eventos esportivos, elevando as preocupações sobre os planos para os Jogos.



O Comitê Olímpico Internacional (COI) e o governo japonês, no entanto, insistem que tudo seguirá como planejado.



O chefe do Comitê Olímpico da Grécia, Spyros Capralos, entregou a tocha acesa a Imoto diante de arquibancadas vazias dentro do estádio com capacidade para abrigar 50 mil pessoas.



A chama então foi transferida para um pequeno recipiente, no qual viajará até o Japão a bordo de uma aeronave especial chamada "Tóquio 2020, vá".



Poucas dezenas de autoridades foram permitidas no estádio de grego, já que o país impôs medidas de restrição para conter a propagação do vírus.



O chefe da Tóquio 2020, Yoshiro Mori, disse em uma mensagem gravada que espera que a chegada da chama ajude a "espantar as nuvens escuras que pairam sobre o mundo."

