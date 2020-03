Coronavírus: Passageiros de navio desembarcam em São Francisco

Passageiros de um navio de cruzeiro afetados pelo novo coronavírus desembarcaram ontem (9), na Califórnia.

O Grand Princess atracou no porto de Oakland, com cerca de 3,5 mil passageiros e tripulantes a bordo. A embarcação permaneceu ao largo da costa de San Francisco, após 21 pessoas terem sido confirmadas com infecções.

Já o Diamond Princess, também pertencente à mesma empresa, encontra-se, agora, ancorado em um porto nas proximidades de Tóquio, depois que centenas de passageiros e tripulantes foram confirmados como tendo sido infectados.

A empresa dos Estados Unidos que opera as duas embarcações afirmou que vai fazer uso das lições aprendidas e tomar medidas rápidas.

Na segunda-feira (9), o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, declarou à imprensa que passageiros americanos serão levados a instalações militares para que passem por um período de quarentena. Ele também revelou que cidadãos do Canadá e do Reino Unido retornarão a seus países em voos fretados a partir de um aeroporto próximo.

Espera-se que leve vários dias até que todos os passageiros desembarquem. Uma pessoa que ainda encontra-se a bordo disse à NHK que passageiros puderam deixar seus quartos usando máscaras cirúrgicas e respirar ar fresco pela primeira vez em cinco dias.

Tripulantes permanecerão a bordo do Grand Princess. A embarcação deve deixar o porto depois que todos os passageiros tiverem desembarcado.