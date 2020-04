Especialista diz que "não é hora de recuar" na luta contra a covid-19

O maior especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos (EUA) alertou nesta sexta-feira (10) que, embora locais duramente atingidos pelo coronavírus, como o estado de Nova York, estejam mostrando resultados positivos na luta contra a doença, é cedo demais para amenizar as restrições aos norte-americanos.

O alerta de Anthony Fauci veio depois de as principais autoridades econômicas do governo do presidente Donald Trump dizerem, no dia anterior, que acreditam que a economia do país pode começar a voltar à atividade normal em maio, apesar de especialistas de saúde pedirem a manutenção do distanciamento social para derrotar o coronavírus.

Trump, republicano que pretende se reeleger em 3 de novembro, deixou claro que quer reativar a economia o mais cedo possível.

"Com sorte, recomeçaremos muito, muito, muito, muito em breve, espero", disse ele nessa quinta-feira (9) durante a entrevista diária sobre o novo coronavírus na Casa Branca.

"O que estamos vendo neste momento são alguns sinais favoráveis", disse Fauci em entrevista à CNN, citando avanços em Nova York.

Mas antes de reabrir a sociedade, acrescentou, "gostaríamos de ver um indício claro de que estamos indo muito, muito clara e fortemente, na direção certa. Porque exatamente aquilo que não queremos fazer é sair prematuramente e acabar na mesma situação".

Como muitos norte-americanos comemoram o feriado da Páscoa cristã no domingo, Fauci disse que é importante manter as medidas de distanciamento social em vigor.

"Agora não é hora de recuar", afirmou.

*Agência de notícias britânica