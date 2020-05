Mineápolis tem 3ª noite de violência após morte de George Floyd

Uma terceira noite de incêndios criminosos, saques e vandalismo de motivação racial assolou a cidade norte-americana de Mineápolis, onde manifestantes extravasaram sua revolta com a morte de um homem negro desarmado, vítima de um policial branco que ajoelhou sobre seu pescoço no chão após uma detenção, na segunda-feira (25).

A maior parte dos tumultos mais recentes na maior cidade de Minnesota não foi contida na noite de quinta-feira (28), já que o prefeito ordenou uma retirada tática da polícia de uma delegacia que foi incendiada.

Tropas da Guarda Nacional convocadas mais cedo pelo governador, Tim Walz, se mantiveram discretas. Walz havia lhes ordenado a ajudar a manter a paz depois de duas noites de distúrbios desencadeados pela morte de George Floyd.

Em um tuíte no fim da noite de ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que enviaria a Guarda Nacional para "fazer o trabalho direito" se o prefeito "fraco" não conseguisse restaurar a ordem, insinuando que a força letal poderia ser necessária.

"Qualquer dificuldade e assumiremos o controle, mas quando os saques começarem, os tiros começarão", escreveu Trump.

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right.....