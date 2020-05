Teatros da Broadway permanecerão fechados até 6 de setembro

Os teatros da Broadway estenderam seus fechamentos em razão da pandemia do novo coronavírus até o Dia do Trabalho nos Estados Unidos, em 6 de setembro, informou o grupo da indústria, Broadway League, nesta terça-feira (12).

Entre as atrações turísticas mais visitadas de Nova York, os teatros tinham estabelecido, anteriormente, uma data de reabertura provisória para 7 de junho.

A Broadway League, que representa produtores e proprietários de teatro, afirmou hoje que está trabalhando com autoridades do governo, sindicatos e especialistas em saúde para desenvolver planos para reabertura com novas medidas de segurança para audiências, artistas e assistentes de palco.

As produções de teatro ao vivo enfrentam desafios únicos durante a pandemia, já que trabalham com um grande número de pessoas em pequenos espaços, além do contato físico entre os artistas no palco.

Os produtores estão discutindo programas de encenação com elencos menores, em vez de grandes musicais, e os escritores têm trabalhado em histórias que permitam o distanciamento social.

A Broadway fechou seus teatros em 12 de março. Na época, 31 espetáculos estavam sendo exibidos, incluindo sucessos como Hamilton, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada e O Sol é Para Todos.