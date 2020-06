Espanha reabre escolas e casas noturnas

Estudantes voltaram às aulas em algumas áreas da Espanha nesta segunda-feira (8), e casas noturnas abriram em outra, graças a um novo relaxamento das restrições do isolamento do coronavírus.

A Espanha, que sofreu um dos piores surtos de covid-19 do mundo, impôs medidas de confinamento severas em março, mas vem reabrindo sua economia duramente atingida gradualmente desde maio, e as regiões estão avançando em ritmos diferentes.

Algumas escolas da capital Madri reabriram hoje para os alunos do ensino primário, e os veteranos que se preparam para os vestibulares voltarão nesta terça-feira (9). Outras regiões estão permitindo que alunos de faixas etárias diferentes retomem as aulas.

As crianças de todo o país receberam permissão de brincar fora de casa a qualquer hora do dia, o que lhes ofereceu algum alívio depois de meses isoladas. Um estudo recente mostrou que quase uma de seis crianças se sentiu deprimida com frequência durante a crise.

Os clubes noturnos reabriram na maior parte da Espanha, mas uma proibição amplamente ignorada à dança será vigiada para impedir infecções.

As touradas também são permitidas, mas como o público será limitado a 400 pessoas esses espetáculos serão financeiramente inviáveis por enquanto.

"Precisamos de uma plateia de 1.500 pessoas para fazer funcionar", disse Javier Gomez, membro de um sindicato de touradas.

Os proprietários de bares de Madri também estão se preparando para reabrir agora que as restrições aos assentos em locais fechados foram suspensas – as regras anteriores limitavam os clientes a terraços externos com meia lotação.

Como seu bar madrilenho inspirado nas touradas só tem três espaços externos utilizáveis, Cesar Alonso não conseguiu atingir os números necessários.

"Não posso recontratar nenhum de meus empregados só para três mesas", explicou ele à Reuters. "Esperamos abrir na semana que vem para nossos amigos e clientes".

As infecções e mortes diárias pelo novo coronavírus despencaram desde o seu pico do início de abril, mas os equipamentos médicos estão escassos. Um carregamento de mercadorias procedentes da China, de trem, é esperada para o fim de junho.