Trump diz que não vetará projeto de ajuda do coronavírus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nessa quinta-feira (14) que não vetaria uma eventual legislação de ajuda financeira devido aos impactos do coronavírus que incluísse financiamento para o Serviço Postal dos Estados Unidos.

"Se pudéssemos concordar com um projeto, um projeto geral, que é obviamente um número maior do que apenas os correios, isso seria bom", disse Trump a jornalistas na Casa Branca.

As negociações entre republicanos e democratas para aprovar um auxílio devido aos impactos do coronavírus foram interrompidas.

Trump tem dito, sem apresentar evidências, que a votação por correspondência nas eleições presidenciais de 3 de novembro poderiam levar a fraudes.

Mais cedo, Trump disse que as exigências dos democratas para que um projeto de lei inclua auxílio federal para os correios e verbas para as eleições se tornaram grandes pontos de contenda na negociação.

"Os itens são os correios e os US$ 3,5 bilhões para as votações por correio", disse Trump ao canal Fox Business Network, dizendo que os democratas querem dar aos correios US$ 25 bilhões.