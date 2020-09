Portugal amplia medidas até meados de outubro para combater covid-19

Portugal ampliou as medidas para conter a pandemia do novo coronavírus no mínimo até meados de outubro, anunciou o governo nessa quinta-feira (24), no momento em que um aumento do número de casos diários continua a preocupar autoridades.

No dia 15 de setembro, todo o país foi submetido a um estado de contingência que vigorará até 14 de outubro, o que significa que as reuniões continuam a ser limitadas a dez pessoas, e os estabelecimentos comerciais precisam fechar entre as 20h e as 23h.

Portugal, que já registrou 71.156 casos até agora, foi elogiado inicialmente por sua reação à pandemia. Agora os casos voltaram a subir, e a autoridade de saúde relatou 802 casos na quarta-feira (23), um dos piores dias desde o início da pandemia.

"O número de casos vem crescendo há cerca de cinco semanas", disse a titular da Presidência do Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva, em entrevista coletiva coletiva, acrescentando que o governo reavaliará a situação em duas semanas.

O governo também decidiu ampliar a proibição de festivais e eventos semelhantes até o fim do ano.

O aumentos dos casos do novo coronavírus em Portugal, uma nação de pouco mais de 10 milhões de habitantes, levou vários países europeus a estabelecer restrições de viagem e alertas que prejudicam a economia, dependente do turismo.

Ainda nessa quinta-feira, a Alemanha acrescentou a grande Lisboa, que concentra a maioria dos casos de covid-19, a uma lista de destinos para os quais desaconselhou viagens.